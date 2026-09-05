Lögreglan var kölluð til aðstoðar Slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu á ellefta tímanum í gærkvöld vegna umferðarslyss austan við bensínstöðina Olís í Norðlingaholti. Sjö voru fluttir á slysadeild.
Þetta staðfestir Lárus Steindór Björnsson, varðstjóri hjá Slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu, en hann greindi einnig frá því að um hafi verið að ræða einn bíl sem hafnaði á ljósastaur. Ekki liggur fyrir að svo stöddu hvort um fólksbíl hafi verið að ræða eða stærra ökutæki.
Í kjölfarið var lögreglan kölluð á staðinn en töluverður viðbúnaður hafi verið á vettvangi. Þeir sjö sem voru fluttir, einn ökumaður og sex farþegar, hafi verið með minniháttar áverka og enginn talinn alvarlega slasaður.
Enn var verið að stýra umferð um svæðið um og upp úr miðnætti þegar undirritaður átti leið hjá en þá beindi lögregla ökumönnum sem voru á leið í bæinn upp á Nesjavallaleið svo þeir kæmu inn í bæinn um Reynisvatnsveg inn í Grafarholt.
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