Fótbolti

Há­grét í bílnum með mömmu

Sindri Sverrisson skrifar
Það leyndi sér ekki hve erfitt Pablo Garcia og mamma hans áttu með að þurfa að kveðja Real Betis.
Það leyndi sér ekki hve erfitt Pablo Garcia og mamma hans áttu með að þurfa að kveðja Real Betis. Skjáskot/@elpespunte

Tárin streymdu hjá spænska kantmanninum Pablo Garcia og mömmu hans þar sem hún ók honum í burtu frá bækistöðvum Real Betis í vikunni, þegar 14 ára dvöl hans hjá félaginu lauk.

Garcia er aðeins tvítugur en hann æfði fótbolta upp alla yngri flokka hjá Real Betis, alveg frá því að hann var sex ára gamall. Það var því tilfinningarík stund þegar ákveðið var rétt fyrir lok félagaskiptagluggans á þriðjudag að hann yrði seldur til nýliða Racing Santander, fyrir fimm milljónir evra, svo að félagið gæti endurheimt Dani Ceballos frá Real Madrid.

„Vonandi fer allt vel. Ég óska ykkur alls hins besta í Meistaradeild Evrópu,“ sagði Garcia út um bílgluggann á leið sinni í burtu frá æfingasvæði Real Betis. Eins og sjá má gátu mæðginin ekki haldið aftur af tárunum.

Garcia, sem varð markakóngur EM U19-landsliða í fyrra, skoraði sigurmark Real Betis gegn Valencia fyrir tíu dögum, eftir að hafa komið inná sem varamaður.

Hann hefur hins vegar ekki fengið að spila eins mikið og hann vildi fyrir Betis-liðið en pabbi hans segir, samkvæmt spænska miðlinum COPE, að ákvörðunin um að fara hafi verið gríðarlega erfið.

„Hafið þið séð drenginn? Hann fór inn í klefa til að sækja dótið sitt og við eigum mjög erfitt núna. En þegar hann verður byrjaður að æfa og spila þá mun hann gefa allt sem hann á. Ég er handviss um að hann mun gleðja stuðningsmenn Racing,“ sagði pabbinn.

Pabbinn útskýrði ákvörðunina

Spænskir miðlar segja að Real Betis hafi neyðst til að selja leikmann til þess að standast fjárhagsreglur spænsku deildarinnar og geta fengið Ceballos. Hlutirnir gerðust á síðustu stundu.

„Þetta kom upp síðdegis og við biðum þar til að allt var klárt. Það var ekki fyrr en mjög seint,“ sagði pabbinn.

„Það hefur alltaf verið ljóst að drengurinn kysi, tvítugur að aldri, að spila eins mikið og mögulegt væri. Og við vitum hvaða leikmannahópur er hérna [hjá Real Betis], með svo marga frambærilega leikmenn.

Þess vegna vorum við á báðum áttum með að vera áfram í Betis og vera ánægð með þær mínútur sem hann fengi hér eða reyna að finna lausn sem kæmi ferlinum í gang, þar sem hann myndi spila mikið og njóta fótboltans. Það er það sem hann óskar sér.“

Spænski boltinn

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