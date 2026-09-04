Hágrét í bílnum með mömmu Sindri Sverrisson skrifar 4. september 2026 23:15 Það leyndi sér ekki hve erfitt Pablo Garcia og mamma hans áttu með að þurfa að kveðja Real Betis. Skjáskot/@elpespunte Tárin streymdu hjá spænska kantmanninum Pablo Garcia og mömmu hans þar sem hún ók honum í burtu frá bækistöðvum Real Betis í vikunni, þegar 14 ára dvöl hans hjá félaginu lauk. Garcia er aðeins tvítugur en hann æfði fótbolta upp alla yngri flokka hjá Real Betis, alveg frá því að hann var sex ára gamall. Það var því tilfinningarík stund þegar ákveðið var rétt fyrir lok félagaskiptagluggans á þriðjudag að hann yrði seldur til nýliða Racing Santander, fyrir fimm milljónir evra, svo að félagið gæti endurheimt Dani Ceballos frá Real Madrid. „Vonandi fer allt vel. Ég óska ykkur alls hins besta í Meistaradeild Evrópu,“ sagði Garcia út um bílgluggann á leið sinni í burtu frá æfingasvæði Real Betis. Eins og sjá má gátu mæðginin ekki haldið aftur af tárunum. 🟢 Imágenes que duelen, Pablo García abandona la Ciudad Deportiva Luis del Sol entre lágrimas y visiblemente destrozado, acompañado de su madre.El canterano del Real Betis deja atrás la que ha sido su casa durante tantos años. @elpespunte pic.twitter.com/Kqf6sSFfqj— Alexis Halcón (@AlexisHalcon) September 1, 2026 Garcia, sem varð markakóngur EM U19-landsliða í fyrra, skoraði sigurmark Real Betis gegn Valencia fyrir tíu dögum, eftir að hafa komið inná sem varamaður. Hann hefur hins vegar ekki fengið að spila eins mikið og hann vildi fyrir Betis-liðið en pabbi hans segir, samkvæmt spænska miðlinum COPE, að ákvörðunin um að fara hafi verið gríðarlega erfið. „Hafið þið séð drenginn? Hann fór inn í klefa til að sækja dótið sitt og við eigum mjög erfitt núna. En þegar hann verður byrjaður að æfa og spila þá mun hann gefa allt sem hann á. Ég er handviss um að hann mun gleðja stuðningsmenn Racing,“ sagði pabbinn. Pabbinn útskýrði ákvörðunina Spænskir miðlar segja að Real Betis hafi neyðst til að selja leikmann til þess að standast fjárhagsreglur spænsku deildarinnar og geta fengið Ceballos. Hlutirnir gerðust á síðustu stundu. „Þetta kom upp síðdegis og við biðum þar til að allt var klárt. Það var ekki fyrr en mjög seint,“ sagði pabbinn. „Það hefur alltaf verið ljóst að drengurinn kysi, tvítugur að aldri, að spila eins mikið og mögulegt væri. Og við vitum hvaða leikmannahópur er hérna [hjá Real Betis], með svo marga frambærilega leikmenn. Þess vegna vorum við á báðum áttum með að vera áfram í Betis og vera ánægð með þær mínútur sem hann fengi hér eða reyna að finna lausn sem kæmi ferlinum í gang, þar sem hann myndi spila mikið og njóta fótboltans. Það er það sem hann óskar sér.“ Spænski boltinn Mest lesið Áhrifavaldar sýna vanvirðingu á risamóti í tennis Sport Uppgjörið: FH - Stjarnan | Sannfærandi sigur í fyrsta leik undir stjórn Arons Handbolti Isak heitur í sigri Liverpool og strax búinn að jafna síðustu leiktíð Enski boltinn „Gangandi martröð“ Enski boltinn Sér enn eftir að hafa hafnað tækifærinu Enski boltinn Fólskubrot á Gísla sem var sjálfur rekinn af velli Handbolti Laus úr banni aðeins mánuði eftir að hafa tekið kókaín Sport Taktík að taka á sig þessa hörðu refsingu Formúla 1 Hætti er liðið sótti rússneskan leikmann Körfubolti Tróð inn lagatitlum og enginn tók eftir því Enski boltinn Fleiri fréttir Hágrét í bílnum með mömmu Sjáðu mörk Isaks í fyrsta leik Barcola Fyrsta tap Mourinho eftir ótrúlega dramatík Isak heitur í sigri Liverpool og strax búinn að jafna síðustu leiktíð Mikael látinn bíða eftir fyrsta stiginu Enrique samþykkti að ná sjö árum hjá PSG Sjóðheitur Ísak skoraði í fyrsta sigrinum Carrick himinlifandi eftir kaup sumarsins Mætir gömlu félögunum í Manchester United í endurkomunni til Englands Fékk bombu í andlitið en meiddist á hné Erfitt verkefni FH og Breiðablik til Póllands Tróð inn lagatitlum og enginn tók eftir því Sér enn eftir að hafa hafnað tækifærinu „Gangandi martröð“ Stórir póstar utan Meistaradeildarhóps Liverpool Gætu tekið þátt í meti en fráfall konungsins hefur mikil áhrif Skaðar orðspor dómara: Lék sér að því að flauta ekki upp á grín Nýi Japaninn aðstoðaði Hákon við rán FIFA tekur til varna og sakar UEFA um ófrægingarherferð gegn Infantino Tielemans tók vítið með Bruno Martinelli seldur til Sádi-Arabíu Hver var í flottustu treyjunni? Bestu kaupin í sögu enska boltans Barcola í hóp á morgun Tekur aftur við tveimur mánuðum eftir að hafa hætt Tufegdzic bræður til Malmö Klopp umbreytir starfinu Íhugar að hætta með argentínska landsliðinu eftir þungt bann Allir leikir stoppaðir fyrir Messi Stjarnan spilar aftur í Miðgarði Sjá meira