Opnar sig um bótoxnotkunina

Leikkonan Jennifer Lawrence gengst við notkun fegrunarlyfsins bótox eftir miklar vangaveltur fólks undanfarin ár um að hún hafi lagst undir skurðhnífinn. Hún hafi líka viljað láta fjarlægja fitu úr kinnum sínum en gæti það ekki því umbreytingin yrði of augljós.
Jennifer Lawrence er ein stærsta stjarna Hollywood, vakti heimsathygli fyrir leik sinn sem Katniss Everdeen í Hungurleika-kvikmyndunum og Raven í X-manna-kvikmyndaröðinni og vann til Óskarsverðlauna fyrir leik sinn í Silver Linings Playbook (2012).
Fegurðarstaðlar eru hvergi jafn skakkir og í Hollywood þar sem leikkonur mega varla eldast og hvað þá verða hrukkóttar. Fegrunaraðgerðir eru því daglegt brauð á þeim bænum með tilheyrandi bótox-notkun og andlitsstrekkingum. Sviðsljósinu fylgir líka sú hliðarverkun að stöðugt er verið að velta vöngum yfir útliti leikkvenna í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum.
Mikið hefur verið spáð og spekúlerað í útliti Jennifer Lawrence síðustu ár enda hefur heimsbyggðin fylgst með henni eldast frá því hún var táningur fram á fertugsaldur. Lawrence var til viðtals í tímaritinu Vogue í vikunni og viðurkenndi þar að hafa nýtt sér fegrunarlyf í gegnum tíðina.
„Ég þarf að geta hreyft andlitið. Ég nota smáskammta af bótoxi (e. baby botox) en ég get ekki fengið mér mikið af því. Ef húðin verður aðeins meira slapandi en ég vil þá virkar hún allavega döggvaðri og fallegri,“ sagði hún í viðtalinu.
Lawrence segist vilja fara í aðgerð til að fjarlægja fitu úr kinnum (e. buccal fat removal procedure) sem hefur verið vinsælt meðal stjarnanna en gæti það eiginlega ekki.
„Ég myndi vilja láta fjarlægja fitu úr kinnunum en ég get það ekki því allir myndu taka eftir því, en þú veist allavega að mig langar í það,“ sagði hún.
Leikkonan segist þó vera efins um aðgerðir þar sem fita er færð milli líkamsparta.
„Ég er mjög hrædd við þessa fituflutninga. Ég styð annað fólk sem fer í þannig því mig langar til að fylgjast með og sjá hvað gerist, en ég veit samt ekki með það,“ sagði hún. Þess utan hataði hún að láta lita á sér hárið, sem væri fylgifiskur starfsins, og að fara í naglasnyrtingu.
Lawrence ræddi nýverið við The New Yorker um breytingar á líkama sínum í kjölfar þess að hún eignaðist tvö börn, það fyrsta árið 2022 og það seinna árið 2025, með eiginmanni sínum, Cooke Maroney.
„Líkaminn jafnaði sig algjörlega eftir fyrsta barnið. En ekki eftir seinna barnið,“ sagði Lawrence um líkama sinn eftir barnsburð. Hún hefði íhugað að fara í brjóstastækkun en væri sennilega ekki jafn æst í það ef hún væri ekki í sviðsljósinu.
Sögusagnir um að Lawrence hefði farið í lýtaaðgerð hófu að ganga árið 2023 eftir að Lawrence sneri aftur í sviðsljósið eftir barnsburð og virtist hafa breyst þónokkuð. Hún segir það einfaldlega tengjast því að eldast.
„Ég óx úr grasi. Ég missti mikið af barnafitu í andlitinu og andlitið á mér breyttist því ég er að eldast,“ sagði Lawrence í viðtali sem hún tók við Kylie Jenner fyrir Interview Magazine árið 2023.
„Allir héldu að ég hefði farið í nefaðgerð en ég er með nákvæmlega sama nefið og kinnarnar mínar urðu minni, takk fyrir að minnast á þetta,“ sagði hún í viðtalinu.