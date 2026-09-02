Lífið

Ey­dís Elfa og Óli Gunnar eiga von á öðru barni

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Eydís og Óli Gunnar eiga von á öðru barni.
Eydís og Óli Gunnar eiga von á öðru barni.

Listaparið Óli Gunnar Gunnarsson og Eydís Elfa Örnólfsdóttir eiga von á sínu öðru barni. Parið greinir frá þessu með færslu á samfélagsmiðlum.

„We are so back“ eða „Við erum komin aftur“ skrifaði Óli Gunnar við mynd sem hann birti í hringrásinni á samfélagsmiðlum. Á myndinni situr parið saman og heldur Eydís á sónarmynd.

„Fjölskyldan stækkar í febrúar,“ skrifar Eydís í sinni færslu og birtir þar mynd af fjölskyldunni saman en fyrir eiga þau eitt barn, dreng sem fæddist í ágúst 2025.

Óli Gunnar starfar sem leikari og vakti athygli í þáttunum 20 og eitthvað sem sýndir voru á Rúv í vor. Sömuleiðis fer hann með hlutverk í leiksýningunni Ekki hugmynd sem er sýnd í Borgarleikhúsinu. Eydís Elfa er söngkona og menntaður fatahönnuður úr Listaháskóla Íslands.

Óli Gunnar og Eydís Elfa mynda áhrifaríka fjölskyldu saman en hann er sonur listafólksins Bjarkar Jakobsdóttur og Gunnars Helgasonar en hún er dóttir Bryndísar Haraldsdóttur þingkonu og Örnólfs Örnólfssonar rafvirkjameistara.

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