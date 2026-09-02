Eydís Elfa og Óli Gunnar eiga von á öðru barni Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 2. september 2026 19:56 Eydís og Óli Gunnar eiga von á öðru barni. Listaparið Óli Gunnar Gunnarsson og Eydís Elfa Örnólfsdóttir eiga von á sínu öðru barni. Parið greinir frá þessu með færslu á samfélagsmiðlum. „We are so back“ eða „Við erum komin aftur“ skrifaði Óli Gunnar við mynd sem hann birti í hringrásinni á samfélagsmiðlum. Á myndinni situr parið saman og heldur Eydís á sónarmynd. „Fjölskyldan stækkar í febrúar,“ skrifar Eydís í sinni færslu og birtir þar mynd af fjölskyldunni saman en fyrir eiga þau eitt barn, dreng sem fæddist í ágúst 2025. Óli Gunnar starfar sem leikari og vakti athygli í þáttunum 20 og eitthvað sem sýndir voru á Rúv í vor. Sömuleiðis fer hann með hlutverk í leiksýningunni Ekki hugmynd sem er sýnd í Borgarleikhúsinu. Eydís Elfa er söngkona og menntaður fatahönnuður úr Listaháskóla Íslands. Óli Gunnar og Eydís Elfa mynda áhrifaríka fjölskyldu saman en hann er sonur listafólksins Bjarkar Jakobsdóttur og Gunnars Helgasonar en hún er dóttir Bryndísar Haraldsdóttur þingkonu og Örnólfs Örnólfssonar rafvirkjameistara. Tímamót Ástin og lífið Barnalán Mest lesið Héldu eina glæsilegustu skírnarveislu sumarsins Lífið Foreldrar eigi alls ekki að vera vinir barna sinna Lífið Anthony Karl og Eva selja hæð í Hlíðunum Lífið Kampavínsdrykkja í óvissuferð leiddi til óvæntra bónorða Lífið „Ef ég hefði ekki farið upp á heilsugæslu þá hefði ég ekki fengið heilablóðfall“ Lífið Beint flug til Portó Lífið samstarf Tilgangslaust að rakka niður klæðaburð fólks Tíska og hönnun HAM boða endalok alls Tónlist Miley losar sig við eftirnafnið Tónlist Þórdís segir skilið við Flekaskil Lífið Fleiri fréttir Eydís Elfa og Óli Gunnar eiga von á öðru barni Kampavínsdrykkja í óvissuferð leiddi til óvæntra bónorða Ný stikla varpar frekara ljósi á Harry Potter Anthony Karl og Eva selja hæð í Hlíðunum Foreldrar eigi alls ekki að vera vinir barna sinna Héldu eina glæsilegustu skírnarveislu sumarsins Þórdís segir skilið við Flekaskil Menningarmýs máluðu bæinn rauðan Candace Owens hitti fjandmann Blake Lively í Keflavík Glee-stjarna fagnaði 40 árum á Íslandi „Ef ég hefði ekki farið upp á heilsugæslu þá hefði ég ekki fengið heilablóðfall“ Myndasyrpa: Síðasti kvöldfréttatími Sýnar Hvað veistu um... fugla? Bökuðu þúsund bollakökur sem kláruðust strax Galliano slaufað og óvissa með Met Gala næsta árs Sambönd héldu þrátt fyrir harðan kosningaslag Skipstjóri selur heilsárshús á 190 milljónir Ris, fall og óútskýrð auðæfi Jeffrey Epstein Sonurinn fékk nafnið Skógur Stjörnulífið: Sjö ár af stanslausri ást Stjörnum prýddur gestalisti og Billie Eilish í glænýju hlutverki Áslaug Arna mætti með nýja kærastann Margrét og Ísak Ernir gengu í það heilaga „Hræðilegt að sjá ofbeldið sem ég beitti mig“ Krakkatía vikunnar: Skyr, knörr og rauðbrystingur Myndaveisla úr gleðinni hjá já-fólkinu Myndaveisla af stuðinu hjá Áfram Ísland Kjósendur á lokasprettinum: „Ég bara gleymdi þessu“ Dorrit missti aðgang á forrit Þurfti að halda áfram að vinna þrátt fyrir hættulegt ástand á meðgöngu Sjá meira