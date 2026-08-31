Forsvarsmenn Metropolitan-listasafnsins og Met Gala-kvöldsins hafa hætt við að heiðra breska hönnuðinn John Galliano. Met Gala næsta árs átti að vera tileinkað ævistarfi hönnuðarins en hann hefur í gegnum tíðina valdið hneykslan vegna rasískra og andgyðinglegra yfirlýsinga. Ekki liggur fyrir hvert þema kvöldsins verður í staðinn.
Galakvöld Metropolitan-safnsins, Met Gala, er einn stærsti tískuviðburður í heimi, hefur verið haldinn árlega síðan 1973 og fer jafnan fram fyrsta mánudaginn í maí. Þar koma saman stærstu stjörnurnar í tískuheiminum, auk fjölmargra þekktra nafna úr hinum ýmsu brönsum, til að safna pening fyrir tískuhluta Metropolitan-safnsins (e. Metropolitan Musesum Costume Institute) í New York.
Fyrr í sumar var tilkynnt að þemað fyrir galakvöld næsta árs bæri yfirskriftina John Galliano: Horizons (eða John Galliano: Sjóndeildarhringir á íslensku). Samhliða því myndi safnið setja upp sýningu sem spannaði allan feril Galliano en hann stofnaði tískumerkið John Galliano og var síðar listrænn stjórnandi merkjanna Dior, Givenchy og Maison Margiela.
Sýningin hefði því verið aðeins þriðja skiptið sem lifandi hönnuður hlýtur slíkan heiður; Yves Saint Laurent var heiðraður árið 1983 og Rei Kawkubo hjá Comme des Garçons árið 2017. Ekki verður þó af því eftir að safnið tilkynnti í dag, ásamt Galliano sjálfum, að þau hefðu hætt við að heiðra hann.
„Eftir miklar vangaveltur og samræður við Met-safnið og alla þá sem viðriðnir eru, hef ég ákveðið, með sorg í hjarta, að það sé best að sýningin fari ekki fram á þessum tímapunkti. Ég tek fulla ábyrgð á skaðanum sem orð mín ollu í fortíðinni, sérstaklega skaðanum sem ég vann samfélagi gyðinga og Asíubúa, og ég er enn miður minn yfir því,“ sagði Galliano í yfirlýsingunni.
Galliano var eitt heitasta nafnið í tískubransanum á tíunda áratugnum og upp úr aldamótum en beið mikla álitshnekki í kjölfar atvika árið 2011 þar sem hann gerðist sekur um andsemitísk og rasísk ummæli.
Frægast þessara atvika átti sér stað á bar í París þar sem hann náðist á myndband segja að hann elskaði Hitler og að allir gyðingar hefðu átt að deyja í Helförinni. Sjálfur sagðist hann ekki muna eftir atvikinu og bar fyrir sig áfengis- og verkjalyfjafíkn. Galliano var í kjölfarið dæmdur í tveimur ákæruliðum fyrir hatursglæpi og var gert að greiða sex þúsund evrur.
„Ég geri mér grein fyrir að almennileg yfirbót fæst ekki með sýningu, stofnanaviðurkenningu eða opinberri yfirlýsingu. Hún fæst með því að axla áfram ábyrgð með hlustun, lærdómi og hegðun yfir ákveðinn tíma,“ sagði Galliano í yfirlýsingunni í dag.
„Ég vil ekki að umræðan í kringum mig setji Met-safnið í slæma aðstöðu eða taki athygli frá magnaðri vinnu tískusafnsins. Ég geri mér einnig grein fyrir því og virði að sýning sem heiðrar verk mín gæti verið sársaukafull fyrir einhverja,“ sagði hann jafnframt.
Þá þakkaði hann þeim sem hafa hjálpað honum síðustu fimmtán ár af edrúmennsku og sagðist standa í þakkarskuld við Metropolitan-safnið og Önnu Wintour, fyrrverandi ritstjóra Vogue, sem hefur skipulagt Met Gala-kvöldið síðustu áratugi.
Wintour tjáði sig sjálf um málið og sagði ákvörðun Galliano um að fresta sýningunni til marks um hugrekki hans og karakter. Ákvörðunin væri rétt fyrir bæði hann og safnið. Þá kom fram í tilkynningu Vogue að sýning næsta árs og þemað fyrir Meta Gala-kvöldið yrði tilkynnt síðar.
Samkvæmt heimildum New York Times hafði ákvörðun safnsins um að heiðra Galliano mætt mikilli gagnrýni hjá stjórn safnsins og styrktaraðilar hefðu sömuleiðis hótað að hætta við að styðja við safnið ef af sýningunni yrði.