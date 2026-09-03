Hættir með stefnumótaþættina vinsælu Áróra L Davíðsdóttir skrifar 3. september 2026 21:30 Aðeins eru nokkrir mánuðir síðan Dimoldenberg fullyrti að hún myndi ekki hætta með þættina þar til hún fyndi ástina í samtali við BBC. Getty/Dia Dipasupil Amelia Dimoldenberg hefur ákveðið að hætta með þættina geysivinsælu Chicken Shop Date. Hún hefur haldið úti þáttunum í rúman áratug og fengið til sín yfir hundrað gesti á „stefnumót.“ „Ég var 17 ára þegar ég fékk þá æðislegu hugmynd að ég gæti hitt ástina í lífi mínu á stefnumóti á kjúklingastað,“ skrifar Dimoldenberg á Facebook-síðu sinni þar sem hún greinir frá fréttunum. Þættirnir Chicken Shop Date eru viðtalsþættir í formi stefnumóta á kjúklingastöðum í Bretlandi. Meðal gesta Dimoldenberg eru Bítillinn Paul McCartney, fjölmiðlamaðurinn Loius Theroux, söngkonurnar Cher, Rosalía og Billie Eilish og YouTube-stjarnan KSI. Lengi mætti telja áfram stórstjörnurnar sem Dimoldenberg hefur fengið til sín á stefnumót. „Ég hef eytt öllum þrítugsaldrinum í að sitja á móti ótrúlegasta fólki, fólki sem mig hafði alltaf dreymt um að hitta. Þau heilluðu mig öll (sum meira en önnur) og ég heillaði þau svo sannarlega líka,“ skrifar hún. Hún þakkar fylgjendum og áhorfendum sínum fyrir að hafa fylgst með öll þessi ár. Áhorfendur eiga þó von á einhverjum þáttum í viðbót. Hún ætli á nokkur „lokastefnumót“ til viðbótar áður en hún kveður þættina fyrir fullt og allt, segir hún. „Öll góð stefnumót verða að taka enda“Facebook/Amelia Dimoldenberg Dimoldenberg hefur gert garðinn frægan með þáttum sínum og hennar einstaka viðtalsstíl sem einkennist af vandræðaleika. Hún hefur síðan tekið viðtöl á rauða dreglinum á Óskarsverðlaunahátíðinni og rekur eigið framleiðslufyrirtæki. Nýr veruleiki fjölmiðlanna Í umfjöllun The Guardian um þættina segir að vinsældir þeirra séu til marks um breytingar í fjölmiðlaheiminum með tilkomu stafrænna miðla. Þættirnir, sem birtast á YouTube-rás Dimoldenberg, eru á pari við vinsældir spjallþátta í línulega sjón- eða útvarpsþætti í Bretlandi, eins og The Graham Norton Show. „Aldrei hélt ég að ég myndi hætta með Chicken Shop Date, ég hélt að það yrði kannski hluti af mér að eilífu og að einhverju leyti verður það hluti af mér að eilífu en mér finnst kominn tími til að hefja nýtt ævintýri“ skrifar hún að lokum. Hér má sjá einn vinsælasta þátt Chicken Shop Date þar sem Dimoldenberg og leikarinn Andrew Garlfield fóru á stefnumót. Samfélagsmiðlar Bretland Mest lesið Fylltu Egilshöllina á forsýningu Hvar er draumurinn? Bíó og sjónvarp Survivor-keppandi missti fót og krefst 100 milljóna dala í skaðabætur Lífið „Maður skynjaði eitthvað brothætt en það var hluti af sjarmanum“ Menning Carla Jeffery látin 33 ára að aldri Bíó og sjónvarp Greindu frá dánarmeini Tim Curry Lífið Gloria Steinem er látin Lífið Hættir með stefnumótaþættina vinsælu Lífið Er hægt að kaupa hamingju fyrir íslenskar krónur? Lífið Öskrandi nýnemar tolleraðir og busaballið handan við hornið Lífið Kampavínsdrykkja í óvissuferð leiddi til óvæntra bónorða Lífið Fleiri fréttir Hættir með stefnumótaþættina vinsælu Fastagestur lumaði á áttatíu ára gömlum grip Hvað veistu um… London? Öskrandi nýnemar tolleraðir og busaballið handan við hornið Survivor-keppandi missti fót og krefst 100 milljóna dala í skaðabætur Gloria Steinem er látin Annað barn á leiðinni hjá Balta og Sunnevu Er hægt að kaupa hamingju fyrir íslenskar krónur? Greindu frá dánarmeini Tim Curry Eydís Elfa og Óli Gunnar eiga von á öðru barni Kampavínsdrykkja í óvissuferð leiddi til óvæntra bónorða Ný stikla varpar frekara ljósi á Harry Potter Anthony Karl og Eva selja hæð í Hlíðunum Foreldrar eigi alls ekki að vera vinir barna sinna Héldu eina glæsilegustu skírnarveislu sumarsins Þórdís segir skilið við Flekaskil Menningarmýs máluðu bæinn rauðan Candace Owens hitti fjandmann Blake Lively í Keflavík Glee-stjarna fagnaði 40 árum á Íslandi „Ef ég hefði ekki farið upp á heilsugæslu þá hefði ég ekki fengið heilablóðfall“ Myndasyrpa: Síðasti kvöldfréttatími Sýnar Hvað veistu um... fugla? Bökuðu þúsund bollakökur sem kláruðust strax Galliano slaufað og óvissa með Met Gala næsta árs Sambönd héldu þrátt fyrir harðan kosningaslag Skipstjóri selur heilsárshús á 190 milljónir Ris, fall og óútskýrð auðæfi Jeffrey Epstein Sonurinn fékk nafnið Skógur Stjörnulífið: Sjö ár af stanslausri ást Stjörnum prýddur gestalisti og Billie Eilish í glænýju hlutverki Sjá meira