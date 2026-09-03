Lífið

Hættir með stefnumótaþættina vin­sælu

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Aðeins eru nokkrir mánuðir síðan Dimoldenberg fullyrti að hún myndi ekki hætta með þættina þar til hún fyndi ástina í samtali við BBC.
Aðeins eru nokkrir mánuðir síðan Dimoldenberg fullyrti að hún myndi ekki hætta með þættina þar til hún fyndi ástina í samtali við BBC. Getty/Dia Dipasupil

Amelia Dimoldenberg hefur ákveðið að hætta með þættina geysivinsælu Chicken Shop Date. Hún hefur haldið úti þáttunum í rúman áratug og fengið til sín yfir hundrað gesti á „stefnumót.“ 

„Ég var 17 ára þegar ég fékk þá æðislegu hugmynd að ég gæti hitt ástina í lífi mínu á stefnumóti á kjúklingastað,“ skrifar Dimoldenberg á Facebook-síðu sinni þar sem hún greinir frá fréttunum. 

Þættirnir Chicken Shop Date eru viðtalsþættir í formi stefnumóta á kjúklingastöðum í Bretlandi. Meðal gesta Dimoldenberg eru Bítillinn Paul McCartney, fjölmiðlamaðurinn Loius Theroux, söngkonurnar Cher, Rosalía og Billie Eilish og YouTube-stjarnan KSI. Lengi mætti telja áfram stórstjörnurnar sem Dimoldenberg hefur fengið til sín á stefnumót.

„Ég hef eytt öllum þrítugsaldrinum í að sitja á móti ótrúlegasta fólki, fólki sem mig hafði alltaf dreymt um að hitta. Þau heilluðu mig öll (sum meira en önnur) og ég heillaði þau svo sannarlega líka,“ skrifar hún. Hún þakkar fylgjendum og áhorfendum sínum fyrir að hafa fylgst með öll þessi ár.

Áhorfendur eiga þó von á einhverjum þáttum í viðbót. Hún ætli á nokkur „lokastefnumót“ til viðbótar áður en hún kveður þættina fyrir fullt og allt, segir hún.

„Öll góð stefnumót verða að taka enda“Facebook/Amelia Dimoldenberg

Dimoldenberg hefur gert garðinn frægan með þáttum sínum og hennar einstaka viðtalsstíl sem einkennist af vandræðaleika. Hún hefur síðan tekið viðtöl á rauða dreglinum á Óskarsverðlaunahátíðinni og rekur eigið framleiðslufyrirtæki.

Nýr veruleiki fjölmiðlanna

Í umfjöllun The Guardian um þættina segir að vinsældir þeirra séu til marks um breytingar í fjölmiðlaheiminum með tilkomu stafrænna miðla. Þættirnir, sem birtast á YouTube-rás Dimoldenberg, eru á pari við vinsældir spjallþátta í línulega sjón- eða útvarpsþætti í Bretlandi, eins og The Graham Norton Show.

„Aldrei hélt ég að ég myndi hætta með Chicken Shop Date, ég hélt að það yrði kannski hluti af mér að eilífu og að einhverju leyti verður það hluti af mér að eilífu en mér finnst kominn tími til að hefja nýtt ævintýri“ skrifar hún að lokum.

Hér má sjá einn vinsælasta þátt Chicken Shop Date þar sem Dimoldenberg og leikarinn Andrew Garlfield fóru á stefnumót. 

Samfélagsmiðlar Bretland


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