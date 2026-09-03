Gloria Steinem er látin

Gloria Steinem, blaðamaður, rithöfundur og baráttukona sem ruddi brautina í annarri bylgju femínismans, er látin 92 ára að aldri. Steinem stofnaði femíniska tímaritið Ms. Magazine árið 1971 og varð eitt helsta andlit femínisma í Bandaríkjunum á áttunda, níunda og tíunda áratug síðustu aldar.
Stofnunin Gloria's Foundation greindi frá andláti baráttukonunnar í tilkynningu á samfélagsmiðlum. Steinem lést á heimili sínu í New York miðvikudaginn 2. september umvafin fjölskyldu sinni og vinum. Dánarorsök hennar liggur ekki fyrir.
„Gloria nýtti vel nærri aldarvist sína á jörðinni og hún hélt áfram að berjast fyrir jafnrétti allt til endaloka,“ sagði í tilkynningunni.
„Stærsti hæfileiki Gloriu var hæfni hennar til að hlusta á aðra og láta öðrum líða eins og hlustað væri á þá. Orð hennar, gjörðir og fordæmi gáfu öðru fólki leyfi til að vera þau sjálf. Gloria lifði í samræmi við sinn sjálfstæða anda, forvitin og uppfull af húmor,“ sagði jafnframt.
Steinem var einn af forsprökkum annarrar bylgju femínisma, brautryðjandi í jafnréttisbaráttu kvenna á sjöunda og áttunda áratugnum og hafði mótandi áhrif á félagslega, pólitíska og fjárhagslega stöðu kvenna á Vesturlöndum.
„Breytingar eru eins og hús. Þú getur byggt það að ofan, heldur aðeins frá botninum. Allar þær litlu breytingar sem við stuðlum að eru eins og steinvala í tjörn, þær gára frá sér,“ sagði Steinem eitt sinn.
Gloria Steinem fæddist 25. mars 1934 í Toledo í Ohio. Foreldrar hennar skildu þegar hún var ung og þurfti Steinem að sjá fyrir andlega veikri móður sinni. Hún lærði við Smith-háskóla og hóf starfsferil sinn sem blaðamaður í New York.
Steinem var einn af fyrstu ritstjórum New York Magazine og var meðal stofnenda femíniska tímaritsins Ms. Magazine árið 1971. Næstu fimmtán árin eftir stofnun tímaritsins umbreytti hún fjölmiðlalandslaginu með femíniskri umfjöllun sinni og áherslu á að afhjúpa óréttlæti á borð við heimilisofbeldi, ójafnrétti á vinnustöðum og nauðganir. Fjöldi öflugra kvenna kom að útgáfu tímaritsins og má þar nefna Mayu Angelou, Angelu Davis og Alice Walker.
Í gegnum árin skrifaði Steinem fyrir fjölda dagblaða og tímarita. Hún birti eina eftirminnilegustu umfjöllun sína árið 1963 þegar hún fór huldu höfði sem Playboy-kanína á klúbbum Playboy og afhjúpaði í kjölfarið bág starfsskilyrði starfsfólks Hughs Hefner.
Steinem var virk í stjórnmálum og sem aðgerðarsinni á ferli sínum. Hún stofnaði grasrótarsamtökin National Women’s Political Caucus með þingkonunum Bellu Abzug og Shirley Chisholm og femínistanum Betty Friedan árið 1972. Þá var hún lykilpersóna í því að stofna hinn árlega viðburð Take Our Daughters to Work Day sem var hugsaður til að vekja athygli á stúlkum á bandarískum vinnustöðum.
Steinem greindist með brjóstakrabbamein 52 ára gömul en það uppgötvaðist snemma og læknaðist hún af því. Steinem eignaðist ekki börn en giftist umhverfisverndarsinnanum David Bale árið 2000 en hann lést þremur árum síðar.
Steinem hlaut fjölda viðurkenninga á ævi sinni, Barack Obama Bandaríkjaforseti veitti henni Frelsisorðu Bandaríkjaforseta árið 2013 og var hún verðlaunuð fyrir ævistarf sitt af bandaríska blaðamannafélaginu.
Steinem gaf út æviminningar sínar, My Life on the Road árið 2015 og rataði hún á metsölulista. Steinem helgaði bókina lækninum Dr. John Sharpe sem framkvæmdi á henni fóstureyðingu í Lundúnum árið 1957 þegar það var enn ólöglegt. Aðrar æviminningar hennar, An Unexpected Life, koma út 22. september næstkomandi og fjalla um lykilaugnablik á ævi hennar frá æsku fram á gamalsár.