Lífið

Bökuðu þúsund bollakökur sem kláruðust strax

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Sjöfn Þórðardóttir og eiginmaður hennar Lárus B. Lárusson bökuðu þúsund bollakökur með aðstoð Sigrúnar Sólar Vigfúsdóttur bakarameistari og konditori fyrir hlaupara í maraþoninu.
Sjöfn Þórðardóttir og eiginmaður hennar Lárus B. Lárusson bökuðu þúsund bollakökur með aðstoð Sigrúnar Sólar Vigfúsdóttur bakarameistari og konditori fyrir hlaupara í maraþoninu. Aðsend

„Markmiðið er að hvetja fólk til að taka þátt í hlaupinu með því að hvetja hlauparana í dáða og láta vita að hvatning skiptir ekki síður máli en að hlaupa,“ segir Sjöfn Þórðardóttir sem með dyggri aðstoð bakaði þúsund bollakökur til að gleðja hlaupara í Reykjavíkurmaraþoninu.

Sjöfn og eiginmaður hennar Lárus B. Lárusson eru búsett á Seltjarnarnesi og hafa löngum tekið virkan þátt í því að hvetja hlaupara í maraþoninu.

„Við hjónin vorum frumkvöðlar í því að standa fyrir alvöru klappliði og morgunverðarhlaðborði fyrir hlauparana í Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka á Lindarbrautinni á Seltjarnarnesi fyrir þó nokkuð mörgum árum. 

Við fengum íbúana á Lindarbrautinni til að taka þátt með því að safnast út fyrir framan heimili sín, flagga og skreyta og hvetja hlauparana til dáða. Þetta er orðið að hefð og margir taka þátt enn í dag.“

Í ár fékk Íslandsbanki leyfi til að segja sögu hjónanna.

„Markmiðið var og er að hvetja fólk til að taka þátt í hlaupinu með því að hvetja hlauparana í dáða og láta vita að hvatning skiptir ekki síður máli eins og að hlaupa.

Í tilefni aukins sýnileika ákváðum við hjónin að gera enn betur og bjóða upp á enn fleiri bollakökur og fara yfir markið, baka þúsund bollakökur með Bakarameistaranum og gleðja hlauparana. Það sló heldur betur í gegn,“ segir Sjöfn brosandi en hér má sjá vel valdar myndir frá fjörinu:

Valda Anastasia Kolesnikova, Axel Sczepan, Raita Ostrovska, Lárus B. Lárusson, Sjöfn, Elín Helga Lárusdóttir og Heiðrún Hauksdóttir stóðu vaktina við þetta stórglæsilega veisluborð. Eva Björk Ægisdóttir
Þessar kraftmiklu hlaupaskvísur skáluðu á miðri leið!Aðsend
Þessi stilltu sér upp í hópmynd. Aðsend
Hlauparar brostu breitt.Aðsend
Stutt og gott stopp fyrir skál og myndatöku.Aðsend
Duglegir hlauparar á Seltjarnarnesi.Aðsend
Sjöfn Þórðardóttir með hattinn fyrir miðju bar bollakökur í hlaupara og dóttir hennar Elín Helga aðstoðaði, hér til hægri á mynd.Aðsend
Raita Ostrovska dreifði gleði og bollakökum.Aðsend
Axel Sczepan var í góðum fíling.Aðsend
Þessar hlupu í einstökum búningum og tóku kærkomið stopp á Lindarbrautinni.Aðsend
Stuðningsmenn í stuði.Aðsend
Krúttlegar bollakökur.Aðsend
Gleðin leyndi sér ekki og Sigrún Þóra og Ellen Gunnarsdætur dreifðu búbblum. Aðsend
Mæðgurnar Sjöfn og Elín Helga skemmtu sér vel við að hvetja.Aðsend
Hlaup og bollakökur er skemmtileg blanda.Aðsend
Lárus býður hlaupara bollaköku.Aðsend
Þessi bleika dama stoppaði í litríka bollaköku.Aðsend
Það var líf og fjör við veisluborð Sjafnar og félaga. Aðsend
Fjöldi hlaupara staldraði við í litla köku.Aðsend
Valda Anastasia Kolesnikova og Rita voru duglegar að dreifa bollakökunum.Aðsend
Þessi voru í miklu fjöri.Aðsend
Gleði á Lindarbraut.Aðsend
Það er alltaf einstök stemning sem myndast í Reykjavíkurmaraþoninu og hafa Sjöfn og Lárus hvatt hlauparana í áraraðir.Aðsend
Þessar voru glaðar á hlaupum!Aðsend
Ungur bollaköku-aðdáandi.Aðsend
Frumlegar og flottar hlaupadrottningar með freyðivín og bollakökur. Aðsend
Þúsund bollakökur ruku út.Aðsend
Bros, hlaup, freyðivín og bollakökur.Aðsend
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