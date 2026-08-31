Bökuðu þúsund bollakökur sem kláruðust strax

„Markmiðið er að hvetja fólk til að taka þátt í hlaupinu með því að hvetja hlauparana í dáða og láta vita að hvatning skiptir ekki síður máli en að hlaupa,“ segir Sjöfn Þórðardóttir sem með dyggri aðstoð bakaði þúsund bollakökur til að gleðja hlaupara í Reykjavíkurmaraþoninu.
Sjöfn og eiginmaður hennar Lárus B. Lárusson eru búsett á Seltjarnarnesi og hafa löngum tekið virkan þátt í því að hvetja hlaupara í maraþoninu.
„Við hjónin vorum frumkvöðlar í því að standa fyrir alvöru klappliði og morgunverðarhlaðborði fyrir hlauparana í Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka á Lindarbrautinni á Seltjarnarnesi fyrir þó nokkuð mörgum árum.
Við fengum íbúana á Lindarbrautinni til að taka þátt með því að safnast út fyrir framan heimili sín, flagga og skreyta og hvetja hlauparana til dáða. Þetta er orðið að hefð og margir taka þátt enn í dag.“
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Í ár fékk Íslandsbanki leyfi til að segja sögu hjónanna.
„Markmiðið var og er að hvetja fólk til að taka þátt í hlaupinu með því að hvetja hlauparana í dáða og láta vita að hvatning skiptir ekki síður máli eins og að hlaupa.
Í tilefni aukins sýnileika ákváðum við hjónin að gera enn betur og bjóða upp á enn fleiri bollakökur og fara yfir markið, baka þúsund bollakökur með Bakarameistaranum og gleðja hlauparana. Það sló heldur betur í gegn,“ segir Sjöfn brosandi en hér má sjá vel valdar myndir frá fjörinu: