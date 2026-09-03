Hinn árlegi haustboði, tollering nýnema fór fram í blíðskaparveðri fyrir framan Menntaskólann í Reykjavík í dag. Fréttamaður og tökumaður skelltu sér á vettvang og stemningin var ógleymanleg.
Nýnemar voru teknir tali um leið og þeir voru tolleraðir. Það fór tvennum sögum af því hvort þeir hefðu verið smeykir eða ekki.
Þá var staðan tekin á elstu nemendunum og þeir spurðir hvernig þeim hefði litist á hópinn. Svörin voru nokkur afgerandi og gríðarleg spenna fyrir busaballi kvöldsins, eins og sjá má í innslaginu hér fyrir neðan.