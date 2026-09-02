Lífið

Anthony Karl og Eva selja hæð í Hlíðunum

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Anthony Karl og Eva hafa sett fallega hæð í Drápuhlíð á sölu.
Anthony Karl og Eva hafa sett fallega hæð í Drápuhlíð á sölu.

Fyrrum fótboltakempan Anthony Karl Gregory og konan hans Eva Petersen hafa sett glæsilega hæð í Drápuhlíð 43 á sölu. Er um að ræða bjarta, rúmgóða og mikið endurnýjaða 108,5 fermetra efri hæð og ásett verð er 104,9 milljónir. 

Anthony Karl spilaði lengst af með Val en reyndi líka fyrir sér í fótboltanum í Noregi og spilaði um tíð með landsliðinu. Hann starfar nú sem viðskiptastjóri hjá Landsbankanum. Eva er hjúkrunarfræðingur á hjartadeild Landspítalans. 

Anthony og Eva keyptu eignina árið 2018 og tóku íbúðina algjörlega í gegn þar sem skipt var um allar innréttingar, hurðir, glugga og gólfefni og baðherbergi endurnýjað í íbúðinni ásamt breytingum á skipulagi.

Drápuhlíð 43 var löngum kallað kennarahúsið en það var byggt árið 1957 af Pálma Hannessyni sem þá var rektor Menntaskólans í Reykjavík. Að neðan má sjá myndir af eigninni og áhugasamir geta kynnt sér hana nánar hér

Eldhúsið var allt tekið í gegn. REMAX
Íbúðin er 108,5 fermetrar.REMAX
Barnaherbergið er einstaklega skemmtilegt og veggfóðrið sannarlega líflegt!REMAX
Rúmgóðar svalir.REMAX
Íbúðin er björt með stórum gluggum.REMAX
Eldhúsið er rúmgott og opið.REMAX
Hvít baðinnrétting og baðkar inni á baði.REMAX
Hús og heimili Fasteignamarkaður


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