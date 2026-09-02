Anthony Karl og Eva selja hæð í Hlíðunum Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 2. september 2026 13:01 Anthony Karl og Eva hafa sett fallega hæð í Drápuhlíð á sölu. Fyrrum fótboltakempan Anthony Karl Gregory og konan hans Eva Petersen hafa sett glæsilega hæð í Drápuhlíð 43 á sölu. Er um að ræða bjarta, rúmgóða og mikið endurnýjaða 108,5 fermetra efri hæð og ásett verð er 104,9 milljónir. Anthony Karl spilaði lengst af með Val en reyndi líka fyrir sér í fótboltanum í Noregi og spilaði um tíð með landsliðinu. Hann starfar nú sem viðskiptastjóri hjá Landsbankanum. Eva er hjúkrunarfræðingur á hjartadeild Landspítalans. Anthony og Eva keyptu eignina árið 2018 og tóku íbúðina algjörlega í gegn þar sem skipt var um allar innréttingar, hurðir, glugga og gólfefni og baðherbergi endurnýjað í íbúðinni ásamt breytingum á skipulagi. Drápuhlíð 43 var löngum kallað kennarahúsið en það var byggt árið 1957 af Pálma Hannessyni sem þá var rektor Menntaskólans í Reykjavík. Að neðan má sjá myndir af eigninni og áhugasamir geta kynnt sér hana nánar hér. Eldhúsið var allt tekið í gegn. REMAX Íbúðin er 108,5 fermetrar.REMAX Barnaherbergið er einstaklega skemmtilegt og veggfóðrið sannarlega líflegt!REMAX Rúmgóðar svalir.REMAX Íbúðin er björt með stórum gluggum.REMAX Eldhúsið er rúmgott og opið.REMAX Hvít baðinnrétting og baðkar inni á baði.REMAX Hús og heimili Fasteignamarkaður Mest lesið Héldu eina glæsilegustu skírnarveislu sumarsins Lífið Foreldrar eigi alls ekki að vera vinir barna sinna Lífið „Ef ég hefði ekki farið upp á heilsugæslu þá hefði ég ekki fengið heilablóðfall“ Lífið Tilgangslaust að rakka niður klæðaburð fólks Tíska og hönnun Anthony Karl og Eva selja hæð í Hlíðunum Lífið Beint flug til Portó Lífið samstarf HAM boða endalok alls Tónlist Miley losar sig við eftirnafnið Tónlist Afþakkar Grammy-tilnefningu Tónlist Þórdís segir skilið við Flekaskil Lífið Fleiri fréttir Anthony Karl og Eva selja hæð í Hlíðunum Foreldrar eigi alls ekki að vera vinir barna sinna Héldu eina glæsilegustu skírnarveislu sumarsins Þórdís segir skilið við Flekaskil Menningarmýs máluðu bæinn rauðan Candace Owens hitti fjandmann Blake Lively í Keflavík Glee-stjarna fagnaði 40 árum á Íslandi „Ef ég hefði ekki farið upp á heilsugæslu þá hefði ég ekki fengið heilablóðfall“ Myndasyrpa: Síðasti kvöldfréttatími Sýnar Hvað veistu um... fugla? Bökuðu þúsund bollakökur sem kláruðust strax Galliano slaufað og óvissa með Met Gala næsta árs Sambönd héldu þrátt fyrir harðan kosningaslag Skipstjóri selur heilsárshús á 190 milljónir Ris, fall og óútskýrð auðæfi Jeffrey Epstein Sonurinn fékk nafnið Skógur Stjörnulífið: Sjö ár af stanslausri ást Stjörnum prýddur gestalisti og Billie Eilish í glænýju hlutverki Áslaug Arna mætti með nýja kærastann Margrét og Ísak Ernir gengu í það heilaga „Hræðilegt að sjá ofbeldið sem ég beitti mig“ Krakkatía vikunnar: Skyr, knörr og rauðbrystingur Myndaveisla úr gleðinni hjá já-fólkinu Myndaveisla af stuðinu hjá Áfram Ísland Kjósendur á lokasprettinum: „Ég bara gleymdi þessu“ Dorrit missti aðgang á forrit Þurfti að halda áfram að vinna þrátt fyrir hættulegt ástand á meðgöngu Dolly skildi eftir sig lag fyrir hundrað ára afmælið Fréttatía vikunnar: Dolly, ESB og malaría Nadía Atla og Arnar Freyr hætt saman Sjá meira