Annað barn á leiðinni hjá Balta og Sunnevu Magnús Jochum Pálsson skrifar 3. september 2026 10:06 Baltasar og Sunneva á frumsýningu Apex í apríl. Getty Leikstjórinn Baltasar Kormákur Baltasarsson og myndlistarkonan Sunneva Ása Weisshappel eiga von á öðru barni sínu saman og er það væntanlegt á næstu dögum. Fyrir eiga þau dótturina Kilju Kormák og svo á Baltasar fjögur önnur börn úr fyrri samböndum. Smartland greindi fyrst frá tíðindunum. „Blessað er barnalánið og hjartað stækkar bara við hvert barn,“ sagði Baltasar við mbl í tilefni fregnanna. Baltasar og Sunneva eignuðust dóttur fyrir tveimur árum og skírðu hana Kilju Kormák. Þau börðust fyrir því að Kormákur yrði leyft sem ættarnafn en það var ekki samþykkt. Baltasar furðaði sig á lögum um ættarnöfn í samtali við mbl fyrir tveimur árum og sagði fjölmörg dæmi um stúlkur með karlmannsnafn sem seinna nafn. Fyrir utan Kilju á Baltasar fjögur uppkominn börn: Baltasar Breka Samper, Ingibjörgu Sóllilju Baltasarsdóttur, Pálma Kormák Baltasarsson og Storm Jón Kormák Baltasarsson. Barnalán Tímamót Mest lesið Greindu frá dánarmeini Tim Curry Lífið „Maður skynjaði eitthvað brothætt en það var hluti af sjarmanum“ Menning Kampavínsdrykkja í óvissuferð leiddi til óvæntra bónorða Lífið Er hægt að kaupa hamingju fyrir íslenskar krónur? Lífið Eydís Elfa og Óli Gunnar eiga von á öðru barni Lífið Foreldrar eigi alls ekki að vera vinir barna sinna Lífið Úr verkfræðinni í listina: „Stundum verður maður bara að fylgja innsæinu“ Lífið samstarf Anthony Karl og Eva selja hæð í Hlíðunum Lífið Ný stikla varpar frekara ljósi á Harry Potter Lífið Héldu eina glæsilegustu skírnarveislu sumarsins Lífið Fleiri fréttir Annað barn á leiðinni hjá Balta og Sunnevu Er hægt að kaupa hamingju fyrir íslenskar krónur? Greindu frá dánarmeini Tim Curry Eydís Elfa og Óli Gunnar eiga von á öðru barni Kampavínsdrykkja í óvissuferð leiddi til óvæntra bónorða Ný stikla varpar frekara ljósi á Harry Potter Anthony Karl og Eva selja hæð í Hlíðunum Foreldrar eigi alls ekki að vera vinir barna sinna Héldu eina glæsilegustu skírnarveislu sumarsins Þórdís segir skilið við Flekaskil Menningarmýs máluðu bæinn rauðan Candace Owens hitti fjandmann Blake Lively í Keflavík Glee-stjarna fagnaði 40 árum á Íslandi „Ef ég hefði ekki farið upp á heilsugæslu þá hefði ég ekki fengið heilablóðfall“ Myndasyrpa: Síðasti kvöldfréttatími Sýnar Hvað veistu um... fugla? Bökuðu þúsund bollakökur sem kláruðust strax Galliano slaufað og óvissa með Met Gala næsta árs Sambönd héldu þrátt fyrir harðan kosningaslag Skipstjóri selur heilsárshús á 190 milljónir Ris, fall og óútskýrð auðæfi Jeffrey Epstein Sonurinn fékk nafnið Skógur Stjörnulífið: Sjö ár af stanslausri ást Stjörnum prýddur gestalisti og Billie Eilish í glænýju hlutverki Áslaug Arna mætti með nýja kærastann Margrét og Ísak Ernir gengu í það heilaga „Hræðilegt að sjá ofbeldið sem ég beitti mig“ Krakkatía vikunnar: Skyr, knörr og rauðbrystingur Myndaveisla úr gleðinni hjá já-fólkinu Myndaveisla af stuðinu hjá Áfram Ísland Sjá meira