Lífið

Annað barn á leiðinni hjá Balta og Sunnevu

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Baltasar og Sunneva á frumsýningu Apex í apríl.
Baltasar og Sunneva á frumsýningu Apex í apríl. Getty

Leikstjórinn Baltasar Kormákur Baltasarsson og myndlistarkonan Sunneva Ása Weisshappel eiga von á öðru barni sínu saman og er það væntanlegt á næstu dögum. Fyrir eiga þau dótturina Kilju Kormák og svo á Baltasar fjögur önnur börn úr fyrri samböndum.

Smartland greindi fyrst frá tíðindunum. 

„Blessað er barnalánið og hjartað stækkar bara við hvert barn,“ sagði Baltasar við mbl í tilefni fregnanna.

Baltasar og Sunneva eignuðust dóttur fyrir tveimur árum og skírðu hana Kilju Kormák. Þau börðust fyrir því að Kormákur yrði leyft sem ættarnafn en það var ekki samþykkt. Baltasar furðaði sig á lögum um ættarnöfn í samtali við mbl fyrir tveimur árum og sagði fjölmörg dæmi um stúlkur með karlmannsnafn sem seinna nafn.

Fyrir utan Kilju á Baltasar fjögur uppkominn börn: Baltasar Breka Samper, Ingibjörgu Sóllilju Baltasarsdóttur, Pálma Kormák Baltasarsson og Storm Jón Kormák Baltasarsson.

Barnalán Tímamót


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