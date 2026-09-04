Menning

Skúli Tómas, Her­bert og Ragnar í hörkustuði á Kjarval

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Stemmingin var góð í Fantasíu á þriðjudaginn á sýningaropnun Heimsljóss.
Stemmingin var góð í Fantasíu á þriðjudaginn á sýningaropnun Heimsljóss. Sandra Dögg

Myndlistarmaðurinn Snorri Ásmundsson opnaði sýninguna Heimsljós í Fantasíu á Vinnustofu Kjarval í Austurstrætinu þriðjudaginn 1. september síðastliðinn. Fjöldi góðra gesta leit við á sýningaropnuninni, þar á meðal glæpasagnahöfundurinn Ragnar Jónasson, popparinn Herbert Guðmundsson og búningahönnuðurinn Dóra Einarsdóttir.

Snorri Ásmundsson er einn þekktasti myndlistarmaður landsins og hefur í gegnum árin vakið athygli fyrir bæði portrettverk sín og gjörninga, til dæmis þegar hann bauð sig fram til formanns Sjálfstæðisflokksins í fyrra.

Verkið Fugl er meðal verka á sýningunni.

„Á síðustu árum hefur Snorri, samhliða fígúratífum verkum sínum, snúið sér í auknum mæli að ljóðrænu abstraktmálverki þar sem frásögnin víkur fyrir lit, hreyfingu og tilfinningu. Sýningin markar því ákveðin tímamót á ferli Snorra, sem hingað til hefur fyrst og fremst verið þekktur fyrir gjörningalist sína og portrettverk,“ segir í kynningu á sýningunni.

Sýningarstjórar sýningarinnar eru Skúli Tómas Gunnlaugsson og Tatiana Hallgrímsdóttir. Sýningin stendur yfir til 27. október og er hluti af sýningarröð Skúla Gunnlaugssonar í Fantasíu í samstarfi við Kjarval.

Ljósmyndarinn Sandra Dögg fangaði stemminguna á opnuninni sem sjá má hér að neðan:

Íris Mýrdal, Rakel Þórhallsdóttir og Snorri ræða saman.Sandra Dögg

Anna Fríða Jónsdóttir, Birta Guðjónsdóttir, Helga Óskarsdóttir, Sigurþór „Spessi“ Hallbjörnsson, Saga Sigurþórsdóttir og Dóra Einars.Sandra Dögg

Tatiana Hallgrímsdóttir, Snorri Ásmundsson og Skúli Gunnlaugsson.Sandra Dögg

Tryggvi Þór Herbertsson og Ármann Reynisson ræða málin. Sandra Dögg

Tatiana Hallgrímsdóttir, Íris Mýrdal Kristinsdóttir og Rakel Þórhallsdóttir.Sandra Dögg

Ragnar Jónasson og Tryggvi Þór Herbertsson. Sandra Dögg

Popparinn Herbert Guðmundsson með listamanninum Snorra.Sandra Dögg

Valdimar Tómasson, Ólafur Páll Gunnarsson, Dóra Einars, Snorri Ásmundsson og Hrafnhildur Theódórsdóttir.Sandra Dögg

Leifur Steinn Gunnarsson og Ísak Ernir Sveinbjörnsson með kalda Peroni í hönd. Sandra Dögg

Snorri, Hólmfríður Sunna og Eva Súsanna Munoz.Sandra Dögg

Björn Baldvinsson, betur þekktur sem Bjössi Basti, og Aðalheiður Jensen.Sandra Dögg

Eiríkur Óskarsson og Helga Óskarsdóttir.Sandra Dögg

Ólafur Vignir Sigurvinsson nettur á því.Sandra Dögg

Burkni Óskarsson og Birna María.Sandra Dögg
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