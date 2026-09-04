Skúli Tómas, Herbert og Ragnar í hörkustuði á Kjarval Magnús Jochum Pálsson skrifar 4. september 2026 14:27 Stemmingin var góð í Fantasíu á þriðjudaginn á sýningaropnun Heimsljóss. Sandra Dögg Myndlistarmaðurinn Snorri Ásmundsson opnaði sýninguna Heimsljós í Fantasíu á Vinnustofu Kjarval í Austurstrætinu þriðjudaginn 1. september síðastliðinn. Fjöldi góðra gesta leit við á sýningaropnuninni, þar á meðal glæpasagnahöfundurinn Ragnar Jónasson, popparinn Herbert Guðmundsson og búningahönnuðurinn Dóra Einarsdóttir. Snorri Ásmundsson er einn þekktasti myndlistarmaður landsins og hefur í gegnum árin vakið athygli fyrir bæði portrettverk sín og gjörninga, til dæmis þegar hann bauð sig fram til formanns Sjálfstæðisflokksins í fyrra. Verkið Fugl er meðal verka á sýningunni. „Á síðustu árum hefur Snorri, samhliða fígúratífum verkum sínum, snúið sér í auknum mæli að ljóðrænu abstraktmálverki þar sem frásögnin víkur fyrir lit, hreyfingu og tilfinningu. Sýningin markar því ákveðin tímamót á ferli Snorra, sem hingað til hefur fyrst og fremst verið þekktur fyrir gjörningalist sína og portrettverk,“ segir í kynningu á sýningunni. Sýningarstjórar sýningarinnar eru Skúli Tómas Gunnlaugsson og Tatiana Hallgrímsdóttir. Sýningin stendur yfir til 27. október og er hluti af sýningarröð Skúla Gunnlaugssonar í Fantasíu í samstarfi við Kjarval. Ljósmyndarinn Sandra Dögg fangaði stemminguna á opnuninni sem sjá má hér að neðan: Íris Mýrdal, Rakel Þórhallsdóttir og Snorri ræða saman.Sandra Dögg Anna Fríða Jónsdóttir, Birta Guðjónsdóttir, Helga Óskarsdóttir, Sigurþór „Spessi“ Hallbjörnsson, Saga Sigurþórsdóttir og Dóra Einars.Sandra Dögg Tatiana Hallgrímsdóttir, Snorri Ásmundsson og Skúli Gunnlaugsson.Sandra Dögg Tryggvi Þór Herbertsson og Ármann Reynisson ræða málin. Sandra Dögg Tatiana Hallgrímsdóttir, Íris Mýrdal Kristinsdóttir og Rakel Þórhallsdóttir.Sandra Dögg Ragnar Jónasson og Tryggvi Þór Herbertsson. Sandra Dögg Popparinn Herbert Guðmundsson með listamanninum Snorra.Sandra Dögg Valdimar Tómasson, Ólafur Páll Gunnarsson, Dóra Einars, Snorri Ásmundsson og Hrafnhildur Theódórsdóttir.Sandra Dögg Leifur Steinn Gunnarsson og Ísak Ernir Sveinbjörnsson með kalda Peroni í hönd. Sandra Dögg Snorri, Hólmfríður Sunna og Eva Súsanna Munoz.Sandra Dögg Björn Baldvinsson, betur þekktur sem Bjössi Basti, og Aðalheiður Jensen.Sandra Dögg Eiríkur Óskarsson og Helga Óskarsdóttir.Sandra Dögg Ólafur Vignir Sigurvinsson nettur á því.Sandra Dögg Burkni Óskarsson og Birna María.Sandra Dögg Menning Myndlist Samkvæmislífið Reykjavík Mest lesið Gísli Marteinn syrgir þrjóskan Vesturbæing Lífið „Ætlarðu að lifa eða ætlarðu að deyja?“ Lífið Hvað veistu um… London? Lífið Af TikTok á skjáinn Bíó og sjónvarp Hættir með stefnumótaþættina vinsælu Lífið Survivor-keppandi missti fót og krefst 100 milljóna dala í skaðabætur Lífið Fylltu Egilshöllina á forsýningu Hvar er draumurinn? Bíó og sjónvarp Fastagestur lumaði á áttatíu ára gömlum grip Lífið Star Wars Zero Company: Herkænskan klikkar seint Leikjavísir Gleðibankinn fær nýjan búning í tilefni fertugsafmælis Gula miðans Lífið samstarf Fleiri fréttir „Maður skynjaði eitthvað brothætt en það var hluti af sjarmanum“ Þórdís Zoëga sló í gegn í Kaupmannahöfn Svandís í ritstjórastól Kjánalegustu augnablikin í umræðunni um aðildarviðræður Rigningin stoppaði ekki stuðið hjá Yeoman Orgel Grensáskirkju fékk nýtt líf í Saurbæ Eitt myndband selji upp heilu lagerana Byrjaði sem þráhyggja fyrir rapplagi á spítala Sjá meira