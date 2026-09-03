Lífið

Survivor-keppandi missti fót og krefst 100 milljóna dala í skaða­bætur

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Stavros Floros missti vinstri fót sinn fyrir ofan hné undan ströndum Dóminíkanska lýðveldisins og telur framleiðendur Survivor bera ábyrgð.
Stavros Floros missti vinstri fót sinn fyrir ofan hné undan ströndum Dóminíkanska lýðveldisins og telur framleiðendur Survivor bera ábyrgð.

Grikkinn Stavros Floros, keppandi í nýjustu þáttaröðinni af grísku útgáfu raunveruleikaþáttanna Survivor, hefur höfðað mál gegn framleiðendum þáttarins vegna alvarlegs slys sem hann lenti í undan ströndum Dóminíska lýðveldisins. Floros missti vinstri fótinn fyrir ofan hné og krefst meira en 100 milljóna Bandaríkjadala í skaðabætur.

Dægurmálamiðillinn TMZ greindi frá málinu.

Samkvæmt dómsskjölum, sem TMZ hefur undir höndunum, þá átti slysið sér stað við strendur Saona-eyju í Dóminíska lýðveldinu. Hinn 22 ára Floros hafi þar verið að veiða fisk með spjóti um borð í bát en það fór ekki betur en svo að hann lenti í skrúfu ferðamannabáts á svæðinu.

Floros heldur því fram að framleiðendur þáttanna hafi byggt þættina í kringum það að láta þátttakendur veiða fiska með spjóti fyrir opnu hafi þrátt fyrir mikla umferð ferðamannabáta á svæðinu. Jafnframt heldur hann því fram að engir öryggisbátar hafi verið á svæðinu eða aðrar varúðarráðstafanir þótt nýlega hafi þar orðið banasly.

Floros segist hafa misst fót sinn niður á hafsbotn og að ókunnugur maður um borð í ferðamannabátnum hafi haldið honum á lífi með því að stöðva blóðflæði með æðaklemmu. Hann hafi síðan verið fluttur á spítala í Miami þar sem hann fór í fjölda skurðaðgeða á 61 dags spítalavist sinni.

Frásögn Floros stangast hins vegar á við yfirlýsingu AcunMedya, framleiðslufyrirtæki þáttanna, frá því í maí en þar kom fram að hann hefði ekki verið við tökur á þáttunum þegar slysið átti sér stað. Málið hefur verið til rannsóknar hjá yfirvöldum í Dóminíska lýðveldinu og var skipstjóri ferðamannabátsins handtekinn eftir slysið.

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