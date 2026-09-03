Grikkinn Stavros Floros, keppandi í nýjustu þáttaröðinni af grísku útgáfu raunveruleikaþáttanna Survivor, hefur höfðað mál gegn framleiðendum þáttarins vegna alvarlegs slys sem hann lenti í undan ströndum Dóminíska lýðveldisins. Floros missti vinstri fótinn fyrir ofan hné og krefst meira en 100 milljóna Bandaríkjadala í skaðabætur.
Dægurmálamiðillinn TMZ greindi frá málinu.
Samkvæmt dómsskjölum, sem TMZ hefur undir höndunum, þá átti slysið sér stað við strendur Saona-eyju í Dóminíska lýðveldinu. Hinn 22 ára Floros hafi þar verið að veiða fisk með spjóti um borð í bát en það fór ekki betur en svo að hann lenti í skrúfu ferðamannabáts á svæðinu.
Floros heldur því fram að framleiðendur þáttanna hafi byggt þættina í kringum það að láta þátttakendur veiða fiska með spjóti fyrir opnu hafi þrátt fyrir mikla umferð ferðamannabáta á svæðinu. Jafnframt heldur hann því fram að engir öryggisbátar hafi verið á svæðinu eða aðrar varúðarráðstafanir þótt nýlega hafi þar orðið banasly.
Floros segist hafa misst fót sinn niður á hafsbotn og að ókunnugur maður um borð í ferðamannabátnum hafi haldið honum á lífi með því að stöðva blóðflæði með æðaklemmu. Hann hafi síðan verið fluttur á spítala í Miami þar sem hann fór í fjölda skurðaðgeða á 61 dags spítalavist sinni.
Frásögn Floros stangast hins vegar á við yfirlýsingu AcunMedya, framleiðslufyrirtæki þáttanna, frá því í maí en þar kom fram að hann hefði ekki verið við tökur á þáttunum þegar slysið átti sér stað. Málið hefur verið til rannsóknar hjá yfirvöldum í Dóminíska lýðveldinu og var skipstjóri ferðamannabátsins handtekinn eftir slysið.