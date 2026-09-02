Greindu frá dánarmeini Tim Curry Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 2. september 2026 20:42 Tom Curry árið 2011. AP Breski leikarinn Tim Curry lést úr kransæðasjúkdómi samkvæmt gögnum frá lýðheilsudeild Los Angeles-borgar. Hann var áttatíu ára gamall. People greinir frá en blaðamenn miðilsins komust yfir skjöl frá lýðheilsudeild Los Angeles þar sem upplýsingar koma fram um andlátið. Skjölin gefi til kynna að Curry hafi látist úr kransæðasjúkdómi. Þar kemur einnig fram að Curry hafi áður fengið bæði heilablóðfall og nýrnakrabbamein. Veikindin eru talin vera aðrir þættir sem stuðluðu að dauða hans en ekki undirliggjandi dánarorsökin. Að lokum er tekið fram að Curry gekkst ekki undir neinar aðgerðir vegna kransæðasjúkdómsins, nýrnakrabbameinsins eða heilablóðfallsins. Curry lést á heimili sínu í Los Angeles rétt fyrir miðnætti þriðjudaginn 25. ágúst. Í yfirlýsingu frá umboðsmanni hans sagði að hann hefði látist með friðsælum hætti. Hann átti farsælan og fjölbreyttan feril þar sem hann lék í meira en þrjátíu leikverkum á sviði, rúmlega þrjátíu kvikmyndum og yfir fjörutíu sjónvarpsþáttaseríum. Curry er einna þekktastur fyrir leik sinn í hrollvekjunni IT og í The Rocky Horror Picture Show. Hollywood Bíó og sjónvarp Bandaríkin Mest lesið Héldu eina glæsilegustu skírnarveislu sumarsins Lífið Foreldrar eigi alls ekki að vera vinir barna sinna Lífið Anthony Karl og Eva selja hæð í Hlíðunum Lífið Kampavínsdrykkja í óvissuferð leiddi til óvæntra bónorða Lífið Eydís Elfa og Óli Gunnar eiga von á öðru barni Lífið Greindu frá dánarmeini Tim Curry Lífið „Ef ég hefði ekki farið upp á heilsugæslu þá hefði ég ekki fengið heilablóðfall“ Lífið Beint flug til Portó Lífið samstarf Tilgangslaust að rakka niður klæðaburð fólks Tíska og hönnun HAM boða endalok alls Tónlist Fleiri fréttir Greindu frá dánarmeini Tim Curry Eydís Elfa og Óli Gunnar eiga von á öðru barni Kampavínsdrykkja í óvissuferð leiddi til óvæntra bónorða Ný stikla varpar frekara ljósi á Harry Potter Anthony Karl og Eva selja hæð í Hlíðunum Foreldrar eigi alls ekki að vera vinir barna sinna Héldu eina glæsilegustu skírnarveislu sumarsins Þórdís segir skilið við Flekaskil Menningarmýs máluðu bæinn rauðan Candace Owens hitti fjandmann Blake Lively í Keflavík Glee-stjarna fagnaði 40 árum á Íslandi „Ef ég hefði ekki farið upp á heilsugæslu þá hefði ég ekki fengið heilablóðfall“ Myndasyrpa: Síðasti kvöldfréttatími Sýnar Hvað veistu um... fugla? Bökuðu þúsund bollakökur sem kláruðust strax Galliano slaufað og óvissa með Met Gala næsta árs Sambönd héldu þrátt fyrir harðan kosningaslag Skipstjóri selur heilsárshús á 190 milljónir Ris, fall og óútskýrð auðæfi Jeffrey Epstein Sonurinn fékk nafnið Skógur Stjörnulífið: Sjö ár af stanslausri ást Stjörnum prýddur gestalisti og Billie Eilish í glænýju hlutverki Áslaug Arna mætti með nýja kærastann Margrét og Ísak Ernir gengu í það heilaga „Hræðilegt að sjá ofbeldið sem ég beitti mig“ Krakkatía vikunnar: Skyr, knörr og rauðbrystingur Myndaveisla úr gleðinni hjá já-fólkinu Myndaveisla af stuðinu hjá Áfram Ísland Kjósendur á lokasprettinum: „Ég bara gleymdi þessu“ Dorrit missti aðgang á forrit Sjá meira