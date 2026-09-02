Lífið

Greindu frá dánarmeini Tim Curry

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Tom Curry árið 2011.
Tom Curry árið 2011. AP

Breski leikarinn Tim Curry lést úr kransæðasjúkdómi samkvæmt gögnum frá lýðheilsudeild Los Angeles-borgar. Hann var áttatíu ára gamall.

People greinir frá en blaðamenn miðilsins komust yfir skjöl frá lýðheilsudeild Los Angeles þar sem upplýsingar koma fram um andlátið. Skjölin gefi til kynna að Curry hafi látist úr kransæðasjúkdómi. 

Þar kemur einnig fram að Curry hafi áður fengið bæði heilablóðfall og nýrnakrabbamein. Veikindin eru talin vera aðrir þættir sem stuðluðu að dauða hans en ekki undirliggjandi dánarorsökin. Að lokum er tekið fram að Curry gekkst ekki undir neinar aðgerðir vegna kransæðasjúkdómsins, nýrnakrabbameinsins eða heilablóðfallsins.

Curry lést á heimili sínu í Los Angeles rétt fyrir miðnætti þriðjudaginn 25. ágúst. Í yfirlýsingu frá umboðsmanni hans sagði að hann hefði látist með friðsælum hætti. 

Hann átti farsælan og fjölbreyttan feril þar sem hann lék í meira en þrjátíu leikverkum á sviði, rúmlega þrjátíu kvikmyndum og yfir fjörutíu sjónvarpsþáttaseríum. Curry er einna þekktastur fyrir leik sinn í hrollvekjunni IT og í The Rocky Horror Picture Show.

Hollywood Bíó og sjónvarp Bandaríkin


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