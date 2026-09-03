Pierre-Emerick Aubameyang er hættur með gabonska landsliðinu í fótbolta eftir að stjórnmálamenn í Gabon kenndu honum um slæmt gengi í Afríkukeppni landsliða.
Pierre-Emerick Aubameyang er orðinn 37 ára gamall og er búinn að vera fyrirliði Gabon í yfir tíu ár. Gengi Gabon var þó ekki gott í Afríkukeppninni á síðasta ári þar sem liðið tapaði öllum sínum leikjum og komst ekki upp úr riðlinum.
Eftir Afríkukeppnina var Thierry Mouyouma, þjálfari Gabon, rekinn og Aubameyang var bannað af íþróttaráðherra landsins að vera í landsliðinu. Bruno Ecuele Manga var einnig bannað að vera í landsliðinu en stuttu seinna var nýr íþróttamálaráðherra ráðinn og var banninu aflétt.
Þrátt fyrir það sagði ríkisstjórn Gabon að landsliðið hefði verið landinu til skammar og „gert þjóðarímynd landsins veikari“.
Aubameyang ætlar ekki að láta bjóða sér þetta og þrátt fyrir að banni hans með landsliðinu hafi verið aflétt þá ætlar hann samt ekki að spila meira með landsliðinu. Þetta er leiðinlegur endir á sögu Aubameyang með Gabon en hann er markahæsti leikmaður liðsins frá upphafi.
Aubameyang spilaði á síðasta tímabili með Marseille í Frakklandi en í sumar gekk hann til liðs við Deportivo A Coruña sem kom sér upp í spænsku úrvalsdeildina á síðasta tímabili.