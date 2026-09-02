Breiðablik vann 1-0 sigur á FK Csíkszereda í síðari leik liðanna í 1. umferð forkeppni Evrópudeildarinnar í Rúmeníu í dag. Blikar unnu einvígið 9-1 samanlagt og eru þar með komnar áfram í 2. umferð keppninnar.
Breiðablik var í bílstjórasætinu allann leikinn og var skýr gæðamunur á liðunum. Blikar komust í nokkrar ágætis stöður en það vantaði meiri gæði á síðasta þriðjungi vallarins. Hvorugu liði tókst að brjóta ísinn fyrir hálfleik.
Ian Jeffs gerði tvær breytingar í hálfleik og kom Breiðablik af krafti út í síðari hálfleikinn.
Katelyn Duong braut loks ísinn á 55. mínútu þegar hún kom boltanum í netið eftir hornspyrnu.
Í þeim færum sem heimakonur fengu skapaðist aldrei nein alvöru hætta þar sem skotin voru iðulega laflaus og auðveld fyrir Herdísi Höllu Guðbjartsdóttur í marki Blika.
Breiðablik fékk áfram tækifæri til að bæta við forskotið en tókst ekki að nýta þau. Lokakafli leiksins var fremur bragðdaufur þar sem hvorugt lið náði að setja mark sitt á hann.
Mörkin urðu ekki fleiri og vann Breiðablik því 1-0 sigur. Blikar unnu einvígið samanlagt 9-1 og eru komnar áfram í 2. umferð forkeppni Evrópudeildarinnar.
Dregið verður í næstu umferð á föstudaginn og munu leikirnar fara fram 23. september og 30. september.
Þetta var tíðindalítill leikur og er því eina mark leiksins sem Katelyn Duong skoraði fyrir Breiðablik atvik leiksins.
Agla María Albertsdóttir kom inn á í hálfleik og kom með sína visku og reynslu inn í leikinn. Hún átti nokkur góð tækifæri en tókst því miður ekki að koma boltanum í netið.
Svipuð mæting en sennilega örlítið meiri stemning og á leik hjá Bestu deild kvenna hérna heima.
Dómarateymið kom að þessu sinni frá Þýskalandi. Franziska Wildfeuer var á flautunni og henni til aðstoðar voru þær Daniela Göttlinger og Jasmin Matysiak. Fjórði dómari var hún Davina Lutz. Hef ekkert að setja út á dómgæsluna enda engin vafaatriði hjá tríó-inu í dag.