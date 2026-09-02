Þjálfarateymi Heimis Hallgrímssonar með írska karlalandsliðið í fótbolta hefur allt framlengt samning sinn við írska knattspyrnusambandið. Þar á meðal er Guðmundur Hreiðarsson.
Heimir Hallgrímsson framlengdi samning sinn við Íra fyrr á þessu ári, fram yfir EM 2028 sem fram fer á Bretlandseyjum.
Írska knattspyrnusambandið opinberaði í dag að þjálfarateymi hans hefði allt framlengt samning sinn sömuleiðis, fram yfir EM.
The FAI has confirmed that the Ireland Men’s National Team coaching staff have extended their contracts until the conclusion of UEFA EURO 2028.Following Head Coach Heimir Hallgrímsson’s contract extension earlier this year, Assistant Head Coach John O’Shea, Assistant Coach… pic.twitter.com/iXRYgn9tdt— Ireland Football ⚽️🇮🇪 (@IrelandFootball) September 2, 2026
The FAI has confirmed that the Ireland Men’s National Team coaching staff have extended their contracts until the conclusion of UEFA EURO 2028.Following Head Coach Heimir Hallgrímsson’s contract extension earlier this year, Assistant Head Coach John O’Shea, Assistant Coach… pic.twitter.com/iXRYgn9tdt
Í þeim hópi eru aðstoðarþjálfararnir John O'Shea og Paddy McCarthy og markmannsþjálfarinn Guðmundur Hreiðarsson.
Guðmundur hefur fylgt Heimi undanfarin ár og var einnig í teymi hans þegar hann var þjálfari jamaíska landsliðsins. O'Shea og McCarthy voru í teyminu áður en Heimir tók við og verða honum áfram til halds og trausts.
Fram undan hjá írska liðinu er Þjóðadeildin. Þar er Írland í B-deild og í riðli með Kósóvó, Ísrael og Austurríki.