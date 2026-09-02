Fótbolti

Allt teymi Heimis fram­lengir

Valur Páll Eiríksson skrifar
Guðmundur Hreiðarsson (t.v.) er á meðal þeirra í teymi Heimis Hallgrímssonar (t.h.) sem framlengdu samning sinn í dag.
Guðmundur Hreiðarsson (t.v.) er á meðal þeirra í teymi Heimis Hallgrímssonar (t.h.) sem framlengdu samning sinn í dag. Vísir/Getty

Þjálfarateymi Heimis Hallgrímssonar með írska karlalandsliðið í fótbolta hefur allt framlengt samning sinn við írska knattspyrnusambandið. Þar á meðal er Guðmundur Hreiðarsson.

Heimir Hallgrímsson framlengdi samning sinn við Íra fyrr á þessu ári, fram yfir EM 2028 sem fram fer á Bretlandseyjum.

Írska knattspyrnusambandið opinberaði í dag að þjálfarateymi hans hefði allt framlengt samning sinn sömuleiðis, fram yfir EM.

Í þeim hópi eru aðstoðarþjálfararnir John O'Shea og Paddy McCarthy og markmannsþjálfarinn Guðmundur Hreiðarsson.

Guðmundur hefur fylgt Heimi undanfarin ár og var einnig í teymi hans þegar hann var þjálfari jamaíska landsliðsins. O'Shea og McCarthy voru í teyminu áður en Heimir tók við og verða honum áfram til halds og trausts.

Fram undan hjá írska liðinu er Þjóðadeildin. Þar er Írland í B-deild og í riðli með Kósóvó, Ísrael og Austurríki.

Heimir Hallgrímsson þjálfar landslið Írlands Írland

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