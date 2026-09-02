Forysta Viðreisnar segir flokkinn bera meiri ábyrgð en áður á að gæta hagsmuna þeirra sem vildu halda aðildarviðræðum við Evrópusambandið áfram. Flokkurinn verði áfram rödd þessa fólks í stjórnmálaumræðunni og við ríkisstjórnarborðið.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir formaður og Daði Már Kristófersson varaformaður segja þetta í orðsendingu til félagsmanna Viðreisnar eftir ósigur já-hliðarinnar í þjóðaratkvæðagreiðslunni um helgina.
Þau segja tæplega helming þjóðarinnar hafa stutt Viðreisn „í þessu verkefni“.
„Það er gríðarlegur fjöldi fólks sem deilir sýn okkar á alþjóðasamvinnu, bættan hag heimilanna og sterka varðstöðu um almannahagsmuni. Við erum rödd þessa fólks, í stjórnmálaumræðunni og við ríkisstjórnarborðið, og sú ábyrgð er meiri en nokkru sinni fyrr,“ segir í orðsendingunni.
Þorgerður og Daði viðurkenna að niðurstaðan hafi valdið vonbrigðum. Þau hefðu gjarnan viljað skrifa til félagsmanna eftir jákvæða niðurstöðu en svo hefði ekki farið. Þau þakka jafnframt grasrót flokksins fyrir þrotlaust og óeigingjarnt starf undanfarna mánuði.
Í orðsendingunni segir að aðild að Evrópusambandinu hafi ekki verið markmið í sjálfu sér heldur leið að öðrum markmiðum Viðreisnar. Þar nefna þau stöðugri gjaldmiðil, lægri vexti fyrir heimili og fyrirtæki, heilbrigðari samkeppni og frjálslyndara samfélag.
„Þótt þetta tiltekna verkfæri sé ekki lengur á borðinu þá hverfa ekki þessi risastóru hagsmunamál íslenskra heimila og fyrirtækja,“ segja þau.
Þorgerður og Daði segjast virða niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar og vilja nú leggja ágreining um málið til hliðar.
„Við höldum áfram sameinuð, stolt og tilbúin í næsta kafla.“