Hálft ár fyrir ræktun á þriðja hundrað kannabisplantna

Maður hefur verið dæmdur í sex mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir að hafa haft í fórum sínum og ræktað 260 kannabisplöntur í sölu- og dreifingarskyni í Reykhólahreppi á Vestfjörðum þann 10. ágúst síðastliðinn. Lögreglumenn fundu plönturnar í leit í húsi sem vógu samtals rúm 126 kíló.
Dómur var kveðinn upp í dag í Héraðsdómi Vestfjarða. Hinn ákærði játaði brot sín skýlaust og horfði það honum til málsbóta. Hann var þá dæmdur í sex mánaða skilorðsbundið fangelsi. Komi til afplánunar kemur gæsluvarðhald sem hann hefur sætt frá 11. ágúst síðastliðnum til frádráttar af refsingunni.
Krafist er upptöku allra 260 plantnanna auk 62 gróðurhúsalampa, 356 blómapotta, 11 poka af gróðurmold, fjöltengja og framlengingarsnúra, hitamæla, vifta og annars ræktunarbúnaðar. Ákærða er einnig gert að greiða málsvarnarþóknun verjanda síns upp á rúma eina milljón króna auk annars sakar.
Þann 17. ágúst síðastliðinn var greint frá því að fyrr í þeirri viku hefði einn verið handtekinn vegna umfangsmikillar kannabisræktunar í Króksfjarðarnesi í Reykhólahreppi.
Þá var greint frá því að lagt hefði verið hald á fjölda kannabisplantna og umfangsmikinn ræktunarbúnað. Lögreglan á Vestfjörðum fór með rannsókn málsins en naut aðstoðar lögreglunnar á Vesturlandi og tæknideildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu við framkvæmd þess.