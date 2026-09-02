Eftir að komugjöld til sjúkraþjálfara voru gagnrýnd af formanni Landssambands eldri borgara benti forsætisráðherra á að í fyrsta skipti fylgi lífeyri launatölu í landinu. Ráðstöfunartekjur eldri borgara séu því að fara aukast með sanngjarnari hætti.
Björn Snæbjörnsson, formaður Landssambands eldri borgara, gagnrýndi nýtt komugjald fyrir þá sem sækja þjónustu sjúkraþjálfara. Komugjaldið er 1500 krónur fyrir hvert skipti en þúsund krónur fyrir aldraða og fimm hundruð krónur fyrir öryrkja.
„Ég hef heyrt fólk tala um það sem hefur haldið sig frá hjólastólnum með því að fara oft í sjúkraþjálfun og það segir: Ég hef ekki lengur efni á að gera þetta þannig að hjólastóllinn bíður,“ sagði Bjarni.
Gagnrýnin var borin undir Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra.
Formaður Félags eldri borgara er afar ósáttur með þessa ákvörðun og segir þetta komi illa niður á ellilífeyrisþegum. Einhver skilaboð til þessara hópa þar sem þetta kemur hvað einna mest niður á?
„Ég skil það alveg að fólk vilji síður sjá hækkandi gjöld. Ég vek hins vegar athygli á því í þessu tilviki að það hafa ekki orðið hækkanir í tólf ár,“ sagði Kristrún.
„Verðlag hefur sannarlega þróast og launaþróun með þeim hætti að kostnaður til að standa undir ákveðnum tegundum heilbrigðisþjónustu hefur aukist. Þannig að við þurfum bara að átta okkur á því samspili.“
Hún bætti einnig við að það stærsta sem ríkisstjórnin hefði gert fyrir eldri borgara væri að tryggja að lífeyrir fylgdi launavísitölu í landinu.
„Þetta var ein stærsta einstaka velferðaraðgerð síðustu ríkisstjórnar. Þetta er eitthvað sem Landssamband eldri borgara hefur barist fyrir í mörg ár og er núna í gegn. Og þýðir að ráðstöfunartekjur margra þessara einstaklinga eru núna að fara að aukast með sanngjarnari hætti en áður.“
Verðbólga í landinu er vel yfir verðbólgumarkmiði Seðlabanka Íslands. Aðspurð hvort það hafi ekki komið til greina að bíða með eða sleppa komugjöldunum vegna þessa segir Kristrún að ýmislegt hafi verið rætt og komið til greina.
„Þetta er auðvitað svona ákveðin jafnvægislist, stærsta einstaka aðgerðin sem við getum ráðist í sem ríkisstjórn er að reka ríkissjóð réttu megin við núllið. Það hefur líka haft áhrif í gegnum tíðina að halda aftur af gjöldum sem standa undir nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu og velferðarþjónustu í landinu til þess eins að vera kannski með hallann vitlausu megin við núllið og það hefur þá þensluhvetjandi áhrif,“ segir Kristrún.
Það sé ef til vill ekki vinsælt að segja það en stundum þurfi að grípa til ákveðinna aðgerða til að standa undir þjónustu.
„Við erum að skoða ýmislegt. Við erum að skoða krónutölugjöldin í samtali við þessa aðila vinnumarkaðarins og við finnum alveg til ábyrgðar í þessum málum.“