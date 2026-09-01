Nýlögð komugjöld á þá sem þurfa að sækja þjónustu sjúkraþjálfara eru ekkert nema skattlagning á viðkvæman hóp í samfélaginu. Þetta segir formaður Landssambands eldri borgara. Það sé ljóst að nú muni hópur fólks þurfa að neita sér um þessa þjónustu.
Í dag varð sú breyting að komugjald leggst ofan á þá upphæð sem fólk sem sækir þjónustu sjúkraþjálfara þarf að reiða fram. Komugjaldið er 1.500 krónur fyrir hvert skipti en 1000 krónur fyrir aldraða og 500 fyrir öryrkja. Ekkert gjald leggst á börn.
Björn Snæbjörnsson, formaður Landssambands eldri borgara, gerir alvarlegar athugasemdir við þessa ákvörðun ríkisstjórnarinnar og hefur sent heilbrigðisráðherra erindi en engin svör fengið.
Hópur eldri borgara sæki þjónustuna jafnvel nokkrum sinnum í viku til að hreinlega halda sér gangandi.
„Ég hef heyrt fólk tala um það sem hefur haldið sig frá hjólastólnum með því að fara oft í sjúkraþjálfun og það segir: Ég hef ekki lengur efni á að gera þetta þannig að hjólastóllinn bíður.“
Margir eldri borgarar hafi lítið á milli handanna og segir hann að eftir þessa ákvörðun muni hópur fólks þurfa að neita sér um þessa grunnþjónustu.
„Það er verið að skattleggja og gera þessu fólki sem hefur það erfiðast, á minnstu peningana og þarf á þjónustunni að halda, miklu erfiðara fyrir og þarf að hætta þessu.“
„Þetta er auðvitað ekkert annað en skattlagning og það ber líka að geta þess að þarna er verið að splitta í sundur eldri borgurum og öryrkjum. Öryrkjar fá 500 króna gjald en eldri borgarar 1000. Þetta er bara skattlagning og það er ekki verið að hugsa um þetta fólk sem hefur lægstu tekjurnar því það hefur komið í ljós að það eru 1.200 manns sem eru með tekjur upp á 399.000 krónur prúttó og þegar fólk er búið að borga allan kostnað og þarf að bæta þessu við þá er held ég ekki mikið eftir.“