Minningarstundir vegna andlátanna

Minningarstund verður haldin í Lágafellskirkju vegna andláts Arndísar Höllu Guðlaugsdóttur. Einnig verður minningarstund um Benjamín Guðmundsson í Háteigskirkju. Þau létust bæði í umferðarslysi á Krísuvíkurvegi aðfaranótt mánudags.
Arndís Halla var sextán ára þegar hún lést, fædd árið 2009. Benjamín var 21 árs, fæddur árið 2005. Þau, ásamt annarri stúlku sem var fædd árið 2007 og er erlendur ríkisborgari, lentu í bílslysi á Krýsuvíkurvegi aðfaranótt mánudags.
Í gærkvöldi var boðað til kyrrðarstundar á vegum Menntaskólans við Sund í Langholtskirkju vegna slyssins en önnur stúlknanna var nemandi þar. Tvö hundruð ungmenni sóttu kyrrðarstundina.
Minningarstundin í Háteigskirkju hefst klukkan sex á morgun og hefur Helga Soffía Konráðsdóttir sóknarprestur umsjón með athöfninni. Í Lágafellskirkju hefst minningarstundin klukkan hálf sex á morgun, miðvikudag.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur tildrög slyssins til rannsóknar. Samkvæmt heimildum Vísis voru fleiri bílar á vettvangi og segir lögregla það vera einn þátt sem sé til rannsóknar. Sömuleiðis er til skoðunar hvort að um hraðaakstur hafi verið að ræða.
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