Fleiri bílar á vettvangi og hraðakstur til skoðunar Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 1. september 2026 11:32 Frá slysstað í gærkvöldi þar sem búið var að leggja blóm og kveikja á kertum. Vísir/Viktor Freyr Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu ræðir nú við vitni vegna banaslyssins á Krýsuvíkurvegi þar sem þrjú ungmenni létust. Önnur stúlkan var nemandi við Menntaskólann í Sund og í gærkvöldi fór fram kyrrðarstund í Langholtskirkju fyrir nemendur. Lögreglu barst tilkynning um slysið eftir miðnætti aðfaranótt mánudags um að að bíll hefði hafnað utan vegar rétt sunnan við gatnamót Krýsuvíkurvegar og Leiðarendavegar. Tvær stúlkur og ungur karlmaður létust í slysinu. Ungi maðurinn var fæddur árið 2005 en stúlkurnar árin 2007 og 2009. Ein stúlknanna var nemandi við Menntaskólann í Sund. Kyrrðarstund fór fram á vegum skólans vegna slyssins í Langholtskirkju í gærkvöldi sem um tvö hundruð ungmenni sóttu. Fjöldi fólks hefur komið við á slysstað til að votta hinum látnu virðingu sína.Vísir/Anton Brink Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu er rannsókn á tildrögum slyssins skammt á veg komin. Verið er að ræða við vitni að slysinu en lögregla vill ekki gefa upp fjölda. Samkvæmt heimildum Vísis voru fleiri bílar á vettvangi og segir lögregla það vera einn þátt sem sé til rannsóknar. Sömuleiðis er til skoðunar hvort að um hraðaakstur hafi verið að ræða. Miklum fjölda blóma auk kerta og krossa hefur verið komið fyrir á slysstaðnum í dag og í gær, til minningar um hin látnu. Lögreglumál Umferðaröryggi Hafnarfjörður Tengdar fréttir „Engin orð ná utan um slíkan missi“ Halla Tómasdóttir forseti vottar aðstandendum ungmennanna sem létust í umferðarslysi við Krýsuvíkurveg í nótt samúð sína. Guðrún Karls Helgudóttir biskup biður fyrir þeim sem eiga um sárt að binda. 31. ágúst 2026 23:31 Öll hin látnu um og undir tvítugu Ungmennin þrjú sem létust í umferðarslysi við Kýsuvíkurveg í nótt voru fædd árin 2005, 2007 og 2009. 31. ágúst 2026 20:10 Þrjú ungmenni létust í bílslysinu á Krýsuvíkurvegi Tvær stúlkur og einn piltur létust þegar bíll þeirra hafnaði utan vegar við Krýsuvíkurveg í nótt. Lögregla og rannsóknarnefnd samgönguslysa rannsaka nú tildrög slyssins. 31. ágúst 2026 14:08 Mest lesið Fleiri bílar á vettvangi og hraðakstur til skoðunar Innlent „Ef ég hefði ekki farið upp á heilsugæslu þá hefði ég ekki fengið heilablóðfall“ Lífið Einn fluttur á slysadeild eftir eld í Holtagörðum Innlent Segir af og frá að hann hafi veitt stórfé í Brexit-baráttuna Innlent Öll hin látnu um og undir tvítugu Innlent „Engin orð ná utan um slíkan missi“ Innlent Ungum Pólverja best treyst til forystu í Langanesbyggð Innlent Glæpaforingi dæmdur fyrir morðið á Tupac Erlent Myndasyrpa: Síðasti kvöldfréttatími Sýnar Lífið Kviknaði í jeppa á Reykjanesbraut Innlent Fleiri fréttir Norðausturland fær loks langþráðan veg Tjón vegna skemmdarverka hlaupi á milljónum Rætt við vitni að banaslysinu og eldri borgarar ósáttir með skattahækkun Fleiri bílar á vettvangi og hraðakstur til skoðunar Rún frá Veitum til Þorgerðar Katrínar Einn fluttur á slysadeild eftir eld í Holtagörðum Hlaup af þessari stærðargráðu vel þekkt í Múlakvísl Kviknaði í jeppa á Reykjanesbraut Leggja til að Evrópusambandsumsóknin verði formlega dregin til baka Segir af og frá að hann hafi veitt stórfé í Brexit-baráttuna Sakborningur í Kársnesmáli sóttur til Spánar Sinntu hávaðatilkynningum í heimahúsum „Engin orð ná utan um slíkan missi“ Enn óljóst hvað verður um umsóknina Ungum Pólverja best treyst til forystu í Langanesbyggð Þurfi að hækka laun og fjölga frídögum Öll hin látnu um og undir tvítugu „Við segjum ekki bless, við segjum takk“ Síðasti kvöldfréttatími Sýnar „Ríkið á stóra sök á þessu“ Líka slæmar fréttir fyrir Rúv Á morgun mega hommar gefa blóð Tekjuáætlun verulega undir áætlun „Þetta mun auka enn á vald Ríkisútvarpsins“ Metfjöldi kvartana Ekkert ákveðið á fundinum: „Það væru fráleit viðbrögð við þessari niðurstöðu“ Þrjú ungmenni létust í bílslysinu á Krýsuvíkurvegi Skora á stjórnvöld að tryggja fasta viðveru þyrlu á Akureyri Reiðarslag fyrir fréttaflutning á Íslandi Gjaldtaka um nýjan Hornafjarðarveg hefst á morgun Sjá meira