Innlent

Fleiri bílar á vett­vangi og hrað­akstur til skoðunar

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Frá slysstað í gærkvöldi þar sem búið var að leggja blóm og kveikja á kertum.
Frá slysstað í gærkvöldi þar sem búið var að leggja blóm og kveikja á kertum. Vísir/Viktor Freyr

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu ræðir nú við vitni vegna banaslyssins á Krýsuvíkurvegi þar sem þrjú ungmenni létust. Önnur stúlkan var nemandi við Menntaskólann í Sund og í gærkvöldi fór fram kyrrðarstund í Langholtskirkju fyrir nemendur.

Lögreglu barst tilkynning um slysið eftir miðnætti aðfaranótt mánudags um að að bíll hefði hafnað utan vegar rétt sunnan við gatnamót Krýsuvíkurvegar og Leiðarendavegar. Tvær stúlkur og ungur karlmaður létust í slysinu. Ungi maðurinn var fæddur árið 2005 en stúlkurnar árin 2007 og 2009.

Ein stúlknanna var nemandi við Menntaskólann í Sund. Kyrrðarstund fór fram á vegum skólans vegna slyssins í Langholtskirkju í gærkvöldi sem um tvö hundruð ungmenni sóttu.

Fjöldi fólks hefur komið við á slysstað til að votta hinum látnu virðingu sína.Vísir/Anton Brink

Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu er rannsókn á tildrögum slyssins skammt á veg komin. Verið er að ræða við vitni að slysinu en lögregla vill ekki gefa upp fjölda. Samkvæmt heimildum Vísis voru fleiri bílar á vettvangi og segir lögregla það vera einn þátt sem sé til rannsóknar. Sömuleiðis er til skoðunar hvort að um hraðaakstur hafi verið að ræða.

Miklum fjölda blóma auk kerta og krossa hefur verið komið fyrir á slysstaðnum í dag og í gær, til minningar um hin látnu.

Lögreglumál Umferðaröryggi Hafnarfjörður

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