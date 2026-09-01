Rætt við vitni að banaslysinu og eldri borgarar ósáttir með skattahækkun Smári Jökull Jónsson skrifar 1. september 2026 11:51 Hádegisfréttir Bylgjunnar hefjast klukkan 12. Lögreglan á höfuðborgarsvæðnu ræðir nú við vitni vegna banaslyssins á Krýsuvíkurvegi þar sem þrjú ungmenni létust. Við fjöllum um málið í hádegisfréttum en kyrrðarstund fór fram í Langholtskirkju í gær. Formaður félags eldri borgara segir að nýlögð komugjöld á þá sem þurfa að sækja þjónustu sjúkraþjáfara séu ekkert nema skattlagning á viðkvæman hóp í samfélaginu. Við segjum frá því þegar Hákon VIII Noregskonungur sór embættiseið sinn í morgun og sömuleiðis frá árásum Rússa í Úkraínu en umfangsmiklar árásir voru gerðar á Kænugarð sjöttu nóttina í röð. Kolbeinn Tumi Daðason ritstjóri fréttastofu Sýnar mætir í stúdíó hádegisfrétta og fer yfir breytingarnar sem munu eiga sér stað í kjölfar þess að kvöldfréttar Sýnar leggjast af. Þá hefur Bjarki Sigurðsson fréttamaður rýnt í eldsneytisverðið í dag en það hækkaði á miðnætti þegar tímabundin heimild til lækkunar á virðisaukaskatti féll úr gildi. Bjarki fer yfir málið í beinni. Í íþróttunum verður stórleikur KR og Víkinga í Bestu deildinni til umræðu en skemmdarverk voru unnin á stúkunni að Meistaravöllum í nótt. Þá lokar félagaskiptaglugginn í kvöld og svo gæti farið að landsliðsmaðurinn Albert Guðmundsson muni færa sig um set á Ítalíu. Allt þetta og meira til í hádegisfréttum Bylgjunnar á slaginu tólf. Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 1. september 2026 Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Fleiri bílar á vettvangi og hraðakstur til skoðunar Innlent „Ef ég hefði ekki farið upp á heilsugæslu þá hefði ég ekki fengið heilablóðfall“ Lífið Einn fluttur á slysadeild eftir eld í Holtagörðum Innlent Segir af og frá að hann hafi veitt stórfé í Brexit-baráttuna Innlent Öll hin látnu um og undir tvítugu Innlent „Engin orð ná utan um slíkan missi“ Innlent Ungum Pólverja best treyst til forystu í Langanesbyggð Innlent Glæpaforingi dæmdur fyrir morðið á Tupac Erlent Myndasyrpa: Síðasti kvöldfréttatími Sýnar Lífið Kviknaði í jeppa á Reykjanesbraut Innlent Fleiri fréttir Norðausturland fær loks langþráðan veg Tjón vegna skemmdarverka hlaupi á milljónum Rætt við vitni að banaslysinu og eldri borgarar ósáttir með skattahækkun Fleiri bílar á vettvangi og hraðakstur til skoðunar Rún frá Veitum til Þorgerðar Katrínar Einn fluttur á slysadeild eftir eld í Holtagörðum Hlaup af þessari stærðargráðu vel þekkt í Múlakvísl Kviknaði í jeppa á Reykjanesbraut Leggja til að Evrópusambandsumsóknin verði formlega dregin til baka Segir af og frá að hann hafi veitt stórfé í Brexit-baráttuna Sakborningur í Kársnesmáli sóttur til Spánar Sinntu hávaðatilkynningum í heimahúsum „Engin orð ná utan um slíkan missi“ Enn óljóst hvað verður um umsóknina Ungum Pólverja best treyst til forystu í Langanesbyggð Þurfi að hækka laun og fjölga frídögum Öll hin látnu um og undir tvítugu „Við segjum ekki bless, við segjum takk“ Síðasti kvöldfréttatími Sýnar „Ríkið á stóra sök á þessu“ Líka slæmar fréttir fyrir Rúv Á morgun mega hommar gefa blóð Tekjuáætlun verulega undir áætlun „Þetta mun auka enn á vald Ríkisútvarpsins“ Metfjöldi kvartana Ekkert ákveðið á fundinum: „Það væru fráleit viðbrögð við þessari niðurstöðu“ Þrjú ungmenni létust í bílslysinu á Krýsuvíkurvegi Skora á stjórnvöld að tryggja fasta viðveru þyrlu á Akureyri Reiðarslag fyrir fréttaflutning á Íslandi Gjaldtaka um nýjan Hornafjarðarveg hefst á morgun Sjá meira