Innlent

Rætt við vitni að bana­slysinu og eldri borgarar ó­sáttir með skatta­hækkun

Smári Jökull Jónsson skrifar
Hádegisfréttir Bylgjunnar hefjast klukkan 12.
Hádegisfréttir Bylgjunnar hefjast klukkan 12.

Lögreglan á höfuðborgarsvæðnu ræðir nú við vitni vegna banaslyssins á Krýsuvíkurvegi þar sem þrjú ungmenni létust. Við fjöllum um málið í hádegisfréttum en kyrrðarstund fór fram í Langholtskirkju í gær.

Formaður félags eldri borgara segir að nýlögð komugjöld á þá sem þurfa að sækja þjónustu sjúkraþjáfara séu ekkert nema skattlagning á viðkvæman hóp í samfélaginu.

Við segjum frá því þegar Hákon VIII Noregskonungur sór embættiseið sinn í morgun og sömuleiðis frá árásum Rússa í Úkraínu en umfangsmiklar árásir voru gerðar á Kænugarð sjöttu nóttina í röð.

Kolbeinn Tumi Daðason ritstjóri fréttastofu Sýnar mætir í stúdíó hádegisfrétta og fer yfir breytingarnar sem munu eiga sér stað í kjölfar þess að kvöldfréttar Sýnar leggjast af. Þá hefur Bjarki Sigurðsson fréttamaður rýnt í eldsneytisverðið í dag en það hækkaði á miðnætti þegar tímabundin heimild til lækkunar á virðisaukaskatti féll úr gildi. Bjarki fer yfir málið í beinni.

Í íþróttunum verður stórleikur KR og Víkinga í Bestu deildinni til umræðu en skemmdarverk voru unnin á stúkunni að Meistaravöllum í nótt. Þá lokar félagaskiptaglugginn í kvöld og svo gæti farið að landsliðsmaðurinn Albert Guðmundsson muni færa sig um set á Ítalíu.

Allt þetta og meira til í hádegisfréttum Bylgjunnar á slaginu tólf.

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Hádegisfréttir Bylgjunnar

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