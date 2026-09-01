Innlent

Einn fluttur á slysa­deild eftir eld í Holta­görðum

Árni Sæberg skrifar
Mikið viðbragð er við Holtagarða.
Mikið viðbragð er við Holtagarða. Vísir

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins sendi mannskap af öllum stöðvum vegna elds í Holtagörðum í morgun. Greiðlega gekk að slökkva eldinn en einn var fluttur á slysadeild vegna mögulegrar reykeitrunar.

Þetta segir vakthafandi varðstjóri hjá slökkviliðinu í samtali við Vísi. 

Hann segir að allar stöðvar hafi verið ræstar út þar sem ekki hafi verið vitað um umfang eldsins. Nú þegar slökkviliðsmenn hafi ráðið niðurlögum eldsins hafi verið dregið úr viðbragði en einhverjir séu enn á vettvangi við frágang.

Fréttin hefur verið uppfærð.

Slökkvilið

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