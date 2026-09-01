Hannes Hólmsteinn Gissurarsson prófessor emeritus í stjórnmálafræði segir fréttir af því að hann hafi veitt stórfé í Brexit baráttuna vera úr lausu lofti gripnar. Styrkir sem hann hafi útvegað hafi farið í bókaútgáfu en ekki í baráttu fyrir útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu.
Þetta er meðal þess sem fram kom í Bítinu á Bylgjunni. Þar vísaði Hannes í fréttaflutning Ríkisútvarpsins þar sem vísað er til umfjöllunar hollenska miðilsins Follow the Money um að fyrirtæki í eigu Hannesar hafi verið meðal íslenskra fyrirtækja sem hafi styrkt hugveitur hlynntar Brexit. Upphæðin hafi numið alls um fimmtíu þúsund evrum á árunum 2014 til 2017, því sem jafngildi sjö milljónum íslenskra króna á gengi dagsins í dag.
„Ég get nú ekki annað en hlegið að því, að þeir birtu frétt um það, án þess að tala við mig að erlend heimasíða sem heitir Follow the money hefði komist að því að ég hefði veitt stórfé í Brexit baráttuna í Bretlandi. Þetta er allt úr lausu lofti gripið og alveg fráleitt. Þetta var bara birt athugasemdalaust,“ segir Hannes um málið í Bítinu.
„Þegar þú lest hinsvegar erlendu heimasíðuna þá kemur nú eiginlega ekkert fram um þetta. Það kemur bara fram að ég hafði milligöngu um það að útvega styrki til ákveðinnar stofnunar, sem hét Institute of Direct Democracy of Europe, IDDE frá íslenskum fyrirtækjum. Og síðan er bara sagt að þessi stofnun hafi líka tekið þátt í Brexit.“
Hannes fullyrðir að sannleikurinn sé hinsvegar sá að hann hafi útvegað styrki í ákveðið verkefni sem hafi verið fólgið í því að gefa út átta bækur undir merkjum Evrópu fórnarlambanna. Verkefnið sé fólgið í því að minnast fórnarlamba alræðisstefnunnar í Evrópu og hafi meðal annars gefið út bók sem hafi innihaldið greinar um kommúnisma eftir Bertrand Russell og bókina Konur í þrælakistum Stalíns eftir Elinor Lipper og Aino Kuusinen, ásamt fleiri bókum.
„Við endurútgáfum þessar bækur með formálum eftir mig og í þetta fóru þessir peningar og þess er vandlega getið í bókunum að þetta hafi verið gert í samstarfi við IDDE og Brexit kom ekkert nálægt þessu, það er ekkert sem tengir þetta framtak við Brexit. Og sannleikurinn er sá, af því ég hef rekið nokkrar hugveitur með Ragnari og einn og svo framvegis, ég hef útvegið fjármagn frá íslenskum fyrirtækjum, það eru nefnd nokkur í útvarpsfréttinni eins og Brim og Hval og Ísfélaginu og fleirum og Almenna bókafélaginu og Almenna bókafélagið var sá sem gaf þetta út. Þannig það var bara ekkert athugavert við þetta og tengdist ekkert Brexit en fyrirsagnirnar voru um það að íslensk útgerðarfyrirtæki hefðu stutt Brexit baráttuna, alveg fráleitt, úr lausu lofti gripið.“
Þannig það kom enginn beinn fjárstuðningur frá þér í baráttuna í Brexit?
„Nei, alls ekki. Enda er þetta þeirra barátta, mér myndi ekki detta í hug að taka þátt í því að safna peningum á Íslandi fyrir baráttu í Bretlandi, fyrir úrsögn Bretlands úr Evrópusambandinu. Það kemur okkur ekkert við.“