Fótbolti

Nýtur frelsis undir stjórn Mourinho

Valur Páll Eiríksson skrifar
Bellingham hefur verið í stuði í upphafi leiktíðar.
Bellingham hefur verið í stuði í upphafi leiktíðar. EPA/CHEMA MOYA

Jude Bellingham hefur farið frábærlega af stað á leiktíðinni með Real Madrid og þakkar fyrir frelsið sem nýi þjálfarinn José Mourinho veitir honum.

Bellingham skoraði fyrsta markið og átti stóran þátt í öðru er Real vann 4-0 sigur á Malaga í spænsku úrvalsdeildinni í gærkvöld. Liðið hefur unnið alla þrjá leiki sína hingað til í deildinni.

Bellingham hefur skorað tvö mörk og lagt upp tvö að auki í þessum fyrsti þremur leikjum. José Mourinho, sem tók við þjálfun Real í sumar, sagði Bellingham „algjörlega ótrúlegan leikmann“ eftir leik í gær.

„Núna er ég aðeins frjálsari, með frelsi til að færa mig hærra upp og aftar á völlinn ef við þurfum á því að halda,“ sagði Bellingham við Real Madrid TV þegar hann var beðinn um að útskýra hlutverk sitt í liði Mourinho.

„Ég nýt þess mjög mikið. Þess vegna er ég að spila vel.“

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