Nýtur frelsis undir stjórn Mourinho

Jude Bellingham hefur farið frábærlega af stað á leiktíðinni með Real Madrid og þakkar fyrir frelsið sem nýi þjálfarinn José Mourinho veitir honum.
Bellingham skoraði fyrsta markið og átti stóran þátt í öðru er Real vann 4-0 sigur á Malaga í spænsku úrvalsdeildinni í gærkvöld. Liðið hefur unnið alla þrjá leiki sína hingað til í deildinni.
Bellingham hefur skorað tvö mörk og lagt upp tvö að auki í þessum fyrsti þremur leikjum. José Mourinho, sem tók við þjálfun Real í sumar, sagði Bellingham „algjörlega ótrúlegan leikmann“ eftir leik í gær.
„Núna er ég aðeins frjálsari, með frelsi til að færa mig hærra upp og aftar á völlinn ef við þurfum á því að halda,“ sagði Bellingham við Real Madrid TV þegar hann var beðinn um að útskýra hlutverk sitt í liði Mourinho.
„Ég nýt þess mjög mikið. Þess vegna er ég að spila vel.“