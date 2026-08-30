Real Madrid vann öruggan 4-0 sigur á Malaga í þriðju umferð spænsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta. Real Madrid er eina liðið í spænsku úrvalsdeildinni sem hefur unnið fyrstu þrjá leikina sína en Barcelona getur er getur leikið það eftir.
Jude Bellingham kom Real Madrid í forystu leiksins með glæsilegu marki. Hann fékk boltann rúmlega 20 metra frá marki, þræddi vörn Malaga og setti boltann örugglega í netið. Leikmenn Malaga kvörtuðu yfir því að Bellingham hafi slegið Angel Recio í andlitið í aðdraganda marksins en myndbandsdómgæsla staðfesti markið.
Á 26. mínútu átti Real Madrid frábæra sókn sem endaði með skoti Mbappe sem fór í varnarmann og skaust upp í loftið. Þar voru Bellingham og Alfonso Herrero, markmaður Malaga, í baráttu um að ná boltanum en boltinn fór af Herrero og í netið.
Aðeins nokkrum mínútum síðar tryggði Mbappe Real Madrid þriggja marka forystu þegar hann kláraði frábæra fyrirgjöf frá Trent Alexander-Arnold. Eftir þriðja markið byrjaði leikurinn að róast enda lítill tilgangur fyrir Real Madrid að rembast við að ná mörkum þar sem Malaga var lítið að ógna.
Lokamark leiksins kom í uppbótartíma þegar Madrídar-liðið vann boltann og keyrði á vörn Malaga. Vinicius Jr. keyrði upp að endalínu og gaf til baka á varamanninn Arda Guler sem kláraði færið vel og innsiglaði 4-0 sigur.
Næsti leikur Real Madrid verður gegn Real Betis í næstu viku.