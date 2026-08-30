Kosningarnar verða gerðar upp í Sprengisandi sem er á sínum stað klukkan tíu. Páll Magnússon, nýr stjórnandi þáttarins, tekur á móti formönnum flokka og aðrir ráðamenn en valkyrjurnar ætla ekki að láta sjá sig.
Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins og Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins, verða fulltrúar stjórnarandstöðuflokkanna í þættinum,.
Þau börðust öll gegn aðildarviðræðunum svo þau hljóta að verða kampakát með niðurstöðuna.
Þar á eftir koma Sigríður Á. Andersen, þingflokksformaður Miðflokksins, og Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður Samfylkingarinnar.
Prófessorarnir í stjórnmálafræði, þeir Ólafur Þ. Harðarson og Eiríkur Bergmann, verða því næstir gestir þáttarins. Þeir kryfja tölurnar út frá fræðilegra samhengi.
Að lokum kemur Össur Skarphéðinsson, fyrrverandi ráðherra Samfylkingarinnar.
Hægt er að hlusta á Sprengisand, sem hefst klukkan tíu, hér fyrir neðan eða á Bylgjunni.