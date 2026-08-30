Búið er að telja öll atkvæði í Suðvesturkjördæmi. Alls sögðu 46,95 prósent kjósenda já en 53,05 prósent nei.
Samkvæmt lokatölum voru alls 31.780 sem sögðu já eða 46,95 prósent af greiddum atkvæðum en 35.903 sögðu nei eða 53,05 prósent. Auðir seðlar voru 228 og ógildir 224.
Kjörstjórnin í Suðvesturkjördæminu lét bíða eftir sér og voru niðurstöður þeirra það sem gerði það skýrt fyrir þjóðinni að svarið yrði nei.
Talningin í Kraganum virðist hafa verið nokkuð frábrugðin talningu á öðrum stöðum. Samkvæmt fyrstu tölum voru fylkingarnar með nákvæmlega jafn mörg atkvæði en í öðrum tölum hafði Nei-fylkingin sigið fram úr.
Ekki var tilkynnt um fjölda ógildra eða auðra atkvæðaseðla fyrr en í lokatölum.