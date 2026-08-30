Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar segir að allir hljóti að finnast umræðan í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðslan hafi verið óvægin. Hún segir tal um að konur eins og hún hafi verið til sölu í umræðunni vera ógeðfellt.
Sólveig Anna Jónsdóttir var áberandi í hópi Nei-sinna í kosningabaráttunni. Í viðtali við Bjarka Sigurðsson fréttamann sagðist hún vona að Nei-in hafi sigurinn en afar litlu munar á fylkingunum og Já-liðar með nauma forystu.
„Stóri sannleikurinn úr þessari kosningabaráttu, úr þessari atburðarás er að þjóðin er klofin. Auðvitað er bara undarlegt að hugsa til þess að það hafi verið farið í þessa vegferð, það var ekki á dagskrá fyrir síðustu Alþingiskosningar,“ sagði Sólveig Anna og bætti við að hún myndi ekki vilja vera í sporum Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra og Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra núna.
„Þetta er undarleg staða fyrir þær að vera í.“
Hún segir að barátta vinstri Nei-fólki muni halda áfram þó niðurstaðan úr atkvæðagreiðslunni verði að taka upp viðræður við ESB að nýju.
„Þá þurfum við auðvitað að standa vaktina og tryggja það að okkar sjónarmið nái í gegn. Afstaða mín stendur óhögguð og mun gera það. Ég tel að hagsmunum Íslands sé alls ekki betur borgið innan Evrópusambandsins.“
Hún segist hafa fylgst lengi með Evrópusambandinu, aðspurð hvort til sé sá samningur sem hún yrði ánægð með.
„Eftir að hafa skoðað með mjög ítarlegum hætti stöðu verka- og láglaunafólks innan landa Evrópusambandsins, þá get ég ekki séð fyrir mér á neinum tímapunkti að ég myndi nokkru sinni geta sagt að hagsmunum verka- og láglaunafólks á Íslandi væri betur borgið innan vébanda Evrópusambandsins.“
Eftir þátttöku í umræðuþætti á RÚV á fimmtudag var persóna Sólveigar Önnu töluvert rædd á samfélagsmiðlum í tengslum við hennar afstöðu.
„Ég held að okkur öllum hljóti að geta fundist þetta hafa verið óvægin kosningabarátta. Ég er ýmsu vön og ég er ekki barnanna best og ég get alveg verið mjög hörð en þessi andúð sem hefur birst í rosalega ljótum málflutningi um það að kalla konur eins og mig til sölu, það er mjög ógeðfellt.“
„Ég vona að fólkið sem hefur talað svona um mig og aðrar konur skammist sín og bíti aðeins í sápu og hugsi sig tvisvar um áður en það fer að tala svona aftur,“ sagði Sólveig Anna að lokum.