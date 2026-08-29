Já-liðar eru fleiri í Reykjavíkurkjördæmi norður samkvæmt fyrstu tölum sem verið var að tilkynna. Alls er búið að telja 21.108 atkvæði og sögðu 59,39 prósent já en 40,61 prósent nei.
Eva B. Helgadóttir formaður kjörstjórnar las fyrstu tölur frá talningastað Reykjavíkurkjördæmanna í Laugardalshöll. Alls voru 12.442 atkvæði greidd já eða 59,39 prósent og 8507 kjósendur sögðu nei eða 40,61 prósent.
Alls er búið að telja 21.108 atkvæði. Auðir og aðrir ógildir seðlar eru 159.
Augljóst er að hraðar gengur að telja en búist var við fyrirfram. Samkvæmt tilkynningu frá kjörstjórn verða aðrar tölur afgangur þeirra atkvæða sem skilað var inn í dag og þriðju tölur með utankjörfundaratkvæðum.
Líklegt er að lokatölur í Reykjavíkurkjördæmi norður verði tilkynntar um klukkan 03:00.
Kjörstöðum í þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið verður lokað klukkan 22. Fylgst verður grannt með gangi mála í kosningasjónvarpi Sýnar og hér í kosningavaktinni á Vísi.