Samkvæmt fyrstu tölum úr Reykjavíkurkjördæmi suður sögðu 55,9 prósent já í þjóðaratkvæðagreiðslunni um áframhald viðræðna við ESB en 44,1 prósent nei. Búið er að telja 21.020 atkvæði.
Alls greiddu 11.647 atkvæði með áframhaldandi viðræðum eða 55,9 prósent en 9189 sögðu nei eða 44,1 prósent en búið er að telja 21.020 atkvæði. Auðir og aðrir ógildir seðlar voru 184.
Búist er við að næstu tölur berist um klukkan 01:00 og samkvæmt áætlun kjörstjórnar eiga lokatölur að birtast fyrir klukkan 03:00.
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