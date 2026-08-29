Innlent

Bjargað úr sjálf­heldu í Reynisfjöru

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Björgunarskipið Þór kom frá Vestmannaeyjum
Björgunarskipið Þór kom frá Vestmannaeyjum Landsbjörg

Klukkan hálf sex í dag voru björgunarsveitir á Suðurlandi boðaðar út vegna karls og konu sem höfðu lent í sjálfheldu í Reynisfjöru.

Fólkið hafði gengið með fram klettum á fjörunni en ekki gætt að sér þegar flæða fór að, samkvæmt því er fram kemur í tilkynningu frá Landsbjörg. Fyrstu boð bárust björgunarsveitinni Víkverja í Vík í Mýrdal en skömmu síðar voru fleiri sveitir á Suðurlandi boðaðar út, allt frá Kirkjubjarklaustri og að Árborgarsvæðinu.

Björgunarskipið Þór var einnig kallað út frá Vestmannaeyjum.

Flóðið hafði fest fólkið í klettunum.Landsbjörg

Fólkið var staðsett með dróna og skömmu síðar var Þór kominn að Reynisfjöru ásamt léttum gúmbát sem Víkverji kom á frá Vík. Hægt var lenda gúmbátnum í fjörunni skammt frá fólkinu sem var leiðbeint af áhöfn Þórs að gúmbátnum.

Það var svo flutt í Reynisfjöru, heilt á húfi og björgunarsveitir héldu heim.

Þeim var bjargað á ströndinni.Landsbjörg

Skömmu eftir útkallið í Reynisfjöru barst svo aðstoðarbeiðni frá einstaklingi í sjálfheldu á Hafnarfjalli. Björgunarsveitir á Vesturlandi, frá Akranesi upp í Borgarfjörð voru boðaðar út rétt upp úr klukkan sjö í kvöld. Staðsetning benti til að viðkomandi væri nokkuð hátt í fjallgarðinum norðan við Hafnarfjallið sjálft.

Nú rétt upp úr átta í kvöld var svo óskað eftir aðkomu þyrlu Landhelgisgæslu sem fór í loftið um fimmtán mínútur í níu. Verður viðkomandi fluttur niður að bílum björgunarsveita.

Björgunarsveitir Reynisfjara

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