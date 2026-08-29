Klukkan hálf sex í dag voru björgunarsveitir á Suðurlandi boðaðar út vegna karls og konu sem höfðu lent í sjálfheldu í Reynisfjöru.
Fólkið hafði gengið með fram klettum á fjörunni en ekki gætt að sér þegar flæða fór að, samkvæmt því er fram kemur í tilkynningu frá Landsbjörg. Fyrstu boð bárust björgunarsveitinni Víkverja í Vík í Mýrdal en skömmu síðar voru fleiri sveitir á Suðurlandi boðaðar út, allt frá Kirkjubjarklaustri og að Árborgarsvæðinu.
Björgunarskipið Þór var einnig kallað út frá Vestmannaeyjum.
Fólkið var staðsett með dróna og skömmu síðar var Þór kominn að Reynisfjöru ásamt léttum gúmbát sem Víkverji kom á frá Vík. Hægt var lenda gúmbátnum í fjörunni skammt frá fólkinu sem var leiðbeint af áhöfn Þórs að gúmbátnum.
Það var svo flutt í Reynisfjöru, heilt á húfi og björgunarsveitir héldu heim.
Skömmu eftir útkallið í Reynisfjöru barst svo aðstoðarbeiðni frá einstaklingi í sjálfheldu á Hafnarfjalli. Björgunarsveitir á Vesturlandi, frá Akranesi upp í Borgarfjörð voru boðaðar út rétt upp úr klukkan sjö í kvöld. Staðsetning benti til að viðkomandi væri nokkuð hátt í fjallgarðinum norðan við Hafnarfjallið sjálft.
Nú rétt upp úr átta í kvöld var svo óskað eftir aðkomu þyrlu Landhelgisgæslu sem fór í loftið um fimmtán mínútur í níu. Verður viðkomandi fluttur niður að bílum björgunarsveita.