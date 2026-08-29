Innlent

Sex­tíu pró­sent segja nei sam­kvæmt fyrstu tölum í Suður­kjör­dæmi

Smári Jökull Jónsson skrifar
Talning í Suðurkjördæmi fer fram á Selfossi.
Talning í Suðurkjördæmi fer fram á Selfossi. Vísir/Anton Brink

Nei-hliðin er með forystu í Suðurkjördæmi samkvæmt fyrstu tölum sem tilkynntar voru rétt í þessu. Búið er að telja 9750 atkvæði en 42.152 kjósendur eru á kjörskrá í kjördæminu.

Samkvæmt fyrstu tölum sögðu 5806 nei eða 59,81 prósent en 3901 já eða 40,19 prósent. Auðir seðlar og ógildir voru 43.

Um er að ræða fyrstu tölur en fyrr í dag var greint frá því að víða í kjördæminu væri yfir 80 prósent kjörsókn. Kjörfundi lauk á bilinu 18:00 til 20:00 í ýmsum minni kjördeildum í kjördæminu.

Eru þessar tölur í samræmi við þjóðarpúls Gallup sem birtur var í gær þar sem yfir 60 prósent aðspurðra í Suðurkjördæmi sögðust ætla að segja nei. 

Þá kom fram í máli Þóru Ásgeirsdóttur framkvæmdastjóra Maskínu í Bítinu í vikunni að líklega myndu fyrstu tölur sem birtar yrðu sýna fleiri nei þar sem kannanir sýndu að á landsbyggðinni ætluðu fleiri að segja nei.

Gert er ráð fyrir að lokatölur í kjördæminu verði birtar klukkan 04:00 í nótt.

Suðurkjördæmi Þjóðar­at­kvæða­greiðsla um ESB-viðræður

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