Nei-hliðin er með forystu í Suðurkjördæmi samkvæmt fyrstu tölum sem tilkynntar voru rétt í þessu. Búið er að telja 9750 atkvæði en 42.152 kjósendur eru á kjörskrá í kjördæminu.
Samkvæmt fyrstu tölum sögðu 5806 nei eða 59,81 prósent en 3901 já eða 40,19 prósent. Auðir seðlar og ógildir voru 43.
Um er að ræða fyrstu tölur en fyrr í dag var greint frá því að víða í kjördæminu væri yfir 80 prósent kjörsókn. Kjörfundi lauk á bilinu 18:00 til 20:00 í ýmsum minni kjördeildum í kjördæminu.
Eru þessar tölur í samræmi við þjóðarpúls Gallup sem birtur var í gær þar sem yfir 60 prósent aðspurðra í Suðurkjördæmi sögðust ætla að segja nei.
Þá kom fram í máli Þóru Ásgeirsdóttur framkvæmdastjóra Maskínu í Bítinu í vikunni að líklega myndu fyrstu tölur sem birtar yrðu sýna fleiri nei þar sem kannanir sýndu að á landsbyggðinni ætluðu fleiri að segja nei.
Gert er ráð fyrir að lokatölur í kjördæminu verði birtar klukkan 04:00 í nótt.
Kjörstöðum í þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið verður lokað klukkan 22. Fylgst verður grannt með gangi mála í kosningasjónvarpi Sýnar og hér í kosningavaktinni á Vísi.