Kjörsókn í Reykjavík mælist meiri en á sama tíma í síðustu alþingiskosningum. Formaður yfirkjörstjórnar segir þó ekki mikið um raðið á kjörstöðum. Von er á fyrstu tölum úr Reykjavík upp úr miðnætti.
29. ágúst er runninn upp, dagurinn sem Íslendingar segja nei eða já við því að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Kjörstaðir voru opnaðir klukkan níu í morgun og mælist kjörsókn strax góð.
„Við erum að sjá hærri tölur en á sama tíma í síðustu alþingiskosningum þannig að það eru vísbendingar um aukna kjörsókn,“ segir Eva B. Helgadóttir, formaður yfirkjörstjórnar Reykjavíkurkjördæmis norður.
Klukkan ellefu var kjörsókn í kjördæminu 8,16 prósent samanborið við 5,18 prósent á sama tíma í síðustu þingkosningum. Í Reykjavíkurkjördæmi Suður var kjörsókn klukkan ellefu 8,49 prósent en 5,65 prósent á sama tíma í síðustu þingkosningum.
Eva segir ekki langar raðir á kjörstöðum og að allt gangi smurt. Ómögulegt sé að segja til um hvenær dags flestir leggi leið sína á kjörstað.
„Mér sýnist að hápunkturinn sé svona um tvöleytið eða eitthvað svoleiðis en það er ómögulegt að segja. Þetta er aðeins öðruvísi en síðustu alþingiskosningar, þannig þetta er eitthvað sem er erfitt að segja nákvæmlega til um.“
Atkvæði úr báðum Reykjavíkurkjördæmum verða talin í Laugardalshöll og er von á þeim á milli klukkan tólf og eitt í nótt.
„Og það er auðvitað bara áætlun en vonandi gengur allt það vel að við getum staðið við það plan.“
Tölur verða gefnar út þrisvar yfir nóttina og segir Eva að fyrstu tölur ættu að gefa ágætis mynd af stöðunni.
„Já, við erum að vona það, það eru kassaskipti um fimmleytið. Fyrstu tölur verða atkvæðin sem verða komin í hús á þeim tímapunkti. Aðrar tölur verða restin af þeim sem mættu á kjörfundinn og lokatölur með heildinni og líka þá utankjörfundaratkvæði,“ sagði Eva.
Ari Karlsson, formaður kjörnefndar Norðvesturkjördæmis, ræddi við Elísabetu Ingu í hádegisfréttum Bylgjunnar.
„Við vorum að safna kjörsókn í klukkan 11:30 og þá höfðu 15,58 prósent kosið. Það er töluvert meira en í síðustu alþingiskosningum þegar kjörsókn var 10,96 prósent,“ segir hann.
Sömuleiðis sé rúmu fimmtán prósentin ívið meiri kjörsókn en í forsetakosningunum. Hann hafi ekki tekið eftir löngum röðum á kjörstað í Borgarnesi og hafi kosningarnar í kjördæminu heilt yfir gengið vel.
„Við söfnum kössum seinnipartinn fyrir fyrstu tölur og við búumst við að þær liggi fyrir um miðnætti,“ segir Ari.
Töluverðan tíma tekur að keyra atkvæðin á Vestfjörðum og gert er ráð fyrir að þau komi í hús um klukkan tvö í nótt. Því er reiknað með lokatölum á milli sex og sjö í fyrramálið.
„Það er met í utankjörfundaratkvæðagreiðslu,“ segir hann.
„Þegar það er mikið getur uppgjörið í lok kjördagsins tekið lengri tíma og það getur tekið lengri tíma.“
Klukkan ellefu í morgun höfðu 7,5 prósent greitt atkvæði í Suðvesturkjördæmi sem er, líkt og í hinum kjördæmunum, töluvert meira en í síðustu kosningum. Í alþingiskosningunum árið 2024 höfðu 6,1 prósent greitt atkvæði á sama tíma.
Kjörsókn í Suðurkjördæmi klukkan ellefu var þá 9,61 prósent.