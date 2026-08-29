Tveir voru handteknir vegna líkamsárása í nótt. Alls 87 mál voru skráð hjá lögreglu í gærkvöld og nótt. Sex gistu fangageymslu.
Þetta kemur fram í dagbókarfærslu lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu þar sem segir jafnframt að lögregla hafi haft afskipti af tveimur stúlkum, fimmtán og ellefu ára sem voru í miðbæ Reykjavíkur eftir miðnætti. Voru þær fluttar á lögreglustöð og foreldrar kallaðir til.
Ökumaður vörubifreiðar með krana gleymdi að setja kranann niður og með þeim afleiðingum að kraninn lenti á göngubrú sem ökumaður bílsins ók undir. Talsverðar skemmdir urðu bæði á krananum og brúnni.
Þá voru nokkrir handteknir vegna líkamsárása og var einn handtekinn sem eftirlýstur hefur verið vegna fjölda brota. Var hann vistaður í fangageymslu lögreglu.