Innlent

Líflátshótanir, þandar taugar og bein út­sending frá norsku konungs­höllinni

Sunna Sæmundsdóttir skrifar
Sunna Sæmundsdóttir les kvöldfréttir í kvöld.
Sunna Sæmundsdóttir les kvöldfréttir í kvöld. vísir

Ráðherrum er brugðið vegna alvarlegra hótana sem hafa borist á síðustu vikum. Við förum yfir málið í kvöldfréttum og ræðum við formann Sjálfstæðisflokksins í beinni um hörku í umræðunni. Þá mætir Ólafur Þ. Harðarson í myndver og rýnir í stöðuna á spennandi lokametrum fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu.

Við kíkjum einnig í kosningamiðstöðvar þar sem taugar eru þandar og spyrjum fólk á förnum vegi hvort það hafi gert upp hug sinn og hvað því finnst um kosningabaráttuna.

Þá verðum við í beinni frá miðstöð erlendra fjölmiðla sem eru á landinu vegna atkvæðagreiðslunnar og kynnum okkur áhugann í útlöndum.

Við verðum auk þess í beinni frá mannhafi við norsku konungshöllina þar sem fólk er saman komið til þess að kveðja Harald Noregskonung sem er fallinn frá.

Nýtt tímabil í handboltanum hefst í kvöld. Við förum yfir stöðu mála í Sportfréttum.

Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18:30.

Kvöldfréttir

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