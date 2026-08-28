Ráðherrum er brugðið vegna alvarlegra hótana sem hafa borist á síðustu vikum. Við förum yfir málið í kvöldfréttum og ræðum við formann Sjálfstæðisflokksins í beinni um hörku í umræðunni. Þá mætir Ólafur Þ. Harðarson í myndver og rýnir í stöðuna á spennandi lokametrum fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu.
Við kíkjum einnig í kosningamiðstöðvar þar sem taugar eru þandar og spyrjum fólk á förnum vegi hvort það hafi gert upp hug sinn og hvað því finnst um kosningabaráttuna.
Þá verðum við í beinni frá miðstöð erlendra fjölmiðla sem eru á landinu vegna atkvæðagreiðslunnar og kynnum okkur áhugann í útlöndum.
Við verðum auk þess í beinni frá mannhafi við norsku konungshöllina þar sem fólk er saman komið til þess að kveðja Harald Noregskonung sem er fallinn frá.
Nýtt tímabil í handboltanum hefst í kvöld. Við förum yfir stöðu mála í Sportfréttum.
Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18:30.