Útvarps- og tónlistarmaðurinn Þorgeir Ástvaldsson var heiðraður í vikunni fyrir framlag sitt til íslensks útvarps og einstakan þátt í sögu Bylgjunnar. Útvarpsstöðin fagnar fjörutíu ára afmæli sínu á morgun.
Þorgeir hóf útvarpsferil sinn á Rás 2 þegar stöðin tók til starfa árið 1983 og var ráðinn forstöðumaður. Hann kom svo við á Stjörnunni áður en hann flutti sig til Bylgjunnar þar sem hann starfaði við dagskrárgerð í útvarpi um árabil.
Samhliða störfum sínum í fjölmiðlum varð Þorgeir áberandi í skemmtana- og tónlistarlífinu. Hann kom fram með Sumargleðinni, samdi vel þekkta slagara sem enn hljóma í útvarpi og var í lykilhlutverki í Reykjavík síðdegis í tuttugu ár.
Þorgeir, stundum kallaður Toggi Tempo, mætti í heimsókn á Bylgjuna í vikunni og tók við virðingavotti frá Bylgjunni í tilefni 40 ára afmælis stöðvarinnar.
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„Það eru mikil forréttindi að hafa unnið með Þorgeiri og hann á risastóran sess í sögu Bylgjunnar og í sögu útvarps á Íslandi,“ sagði Ómar Úlfur Eyþórsson dagskrárstjóri Bylgjunnar í færslu á Facebook.
Fjörutíu ára afmælinu verður áfram vel fagnað á Bylgjunni á morgun með beinni útsendingu úr stúdíóinu þar sem verður einkar góðmennt og gestkvæmt.