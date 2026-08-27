Lífið

Bylgjan heiðraði goð­sögnina Þor­geir

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Félagarnir Kristófer Helgason og Þorgeir Ástvaldsson. Samanlögð fjölmiðlareynsla þeirra er um það bil 100 ár, segir Ómar Úlfur Eyþórsson dagskrárstjóri Bylgjunnar.
Félagarnir Kristófer Helgason og Þorgeir Ástvaldsson. Samanlögð fjölmiðlareynsla þeirra er um það bil 100 ár, segir Ómar Úlfur Eyþórsson dagskrárstjóri Bylgjunnar. Ómar Úlfur Eyþórsson

Útvarps- og tónlistarmaðurinn Þorgeir Ástvaldsson var heiðraður í vikunni fyrir framlag sitt til íslensks útvarps og einstakan þátt í sögu Bylgjunnar. Útvarpsstöðin fagnar fjörutíu ára afmæli sínu á morgun.

Þorgeir hóf útvarpsferil sinn á Rás 2 þegar stöðin tók til starfa árið 1983 og var ráðinn forstöðumaður. Hann kom svo við á Stjörnunni áður en hann flutti sig til Bylgjunnar þar sem hann starfaði við dagskrárgerð í útvarpi um árabil.

Samhliða störfum sínum í fjölmiðlum varð Þorgeir áberandi í skemmtana- og tónlistarlífinu. Hann kom fram með Sumargleðinni, samdi vel þekkta slagara sem enn hljóma í útvarpi og var í lykilhlutverki í Reykjavík síðdegis í tuttugu ár.

Það var glatt á hjalla þegar að Þorgeir, ásamt fjöskyldu sinni, kom og tók við virðingavotti frá Bylgjunni í tilefni 40 ára afmælis stöðvarinnar.Ómar Úlfur Eyþórsson

Þorgeir, stundum kallaður Toggi Tempo, mætti í heimsókn á Bylgjuna í vikunni og tók við virðingavotti frá Bylgjunni í tilefni 40 ára afmælis stöðvarinnar.

Sjá einnig: Þorgeir Ástvaldsson sjötugur

„Það eru mikil forréttindi að hafa unnið með Þorgeiri og hann á risastóran sess í sögu Bylgjunnar og í sögu útvarps á Íslandi,“ sagði Ómar Úlfur Eyþórsson dagskrárstjóri Bylgjunnar í færslu á Facebook.

Fjörutíu ára afmælinu verður áfram vel fagnað á Bylgjunni á morgun með beinni útsendingu úr stúdíóinu þar sem verður einkar góðmennt og gestkvæmt.

Bylgjan


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.