Í hádegisfréttum Bylgjunnar ber hæst að boðað var til aukafundar í borgarráði Reykjavíkur í morgun. Samkvæmt heimildum fréttastofu snerist fundurinn um uppsagnir og skipulagsbreytingar hjá að minnsta kosti tveimur sérsviðum innan borgarkerfisins. Enginn þeirra borgarfulltrúa sem fréttastofa náði tali af í morgun vildi tjá sig um málið.
Maðurinn sem féll í Jöklu við Stuðlagil í gær fannst látinn í ánni á tíunda tímanum í gærkvöldi. Um var að ræða erlendan ferðamann á fertugsaldri, eftir því sem fram kemur í tilkynningu frá lögreglunni á Austurlandi.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur framkvæmt handtökur í tengslum við innbrotið í minkabúið í Mosfellsdal. Ekki hefur þó verið farið fram á gæsluvarðhald yfir neinum. Bóndinn segir mikið uppbyggingarstarf fram undan en mikilvægt sé að fá ný dýr til landsins.
Þúsundir skólakrakka snúa aftur í skólann í þessari viku um land allt. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur aukið umferðareftirlit í kringum grunnskóla að sögn varðstjóra sem segir umferðina hafa þyngst mjög. Rætt verður við hann í hádegisfréttum.
Klukkan tvö hefst Pallborð fréttastofu í beinni útsendingu á Vísi þar sem þjóðaratkvæðagreiðslan verður til umræðu auk þess sem greint verður frá niðurstöðum glænýrrar könnunar Maskínu sem framkvæmd var fyrir fréttastofu um hug fólks til atkvæðagreiðslunnar. Elísabet Inga fréttamaður stjórnar umræðunni og kemur í hljóðver til að fara yfir málin.