Víkingur tapaði 1-3 gegn Borac Banja Luka í fyrri leik Sambandsdeildarumspilsins. Mörkin úr leiknum má sjá hér fyrir neðan.
Víkingar voru steinsofandi í upphafi leiks og fengu á sig tvö mörk með skömmu millibili. Framherinn Luka Juricic skoraði fyrsta mark gestanna á 21. mínútu eftir stoðsendingu Sebastián Herrera. Juricic lagði síðan upp annað markið fyrir Milos Jojic örskömmu síðar.
Víkingur minnkaði muninn loksins á 75. mínútu leiksins þegar Aron Elís Þrándarson fiskaði vítaspyrnu sem Gylfi Þór Sigurðsson skoraði úr af öryggi.
Luka Juricic skoraði síðan þriðja markið fyrir Borac Banja Luka, þegar hann fékk boltann í sig eftir skot liðsfélagans Pavle Djajic.
Seinni leikur liðanna fer fram í Bosníu og Hersegóvínu á fimmtudaginn í næstu viku.