Fótbolti

Sjáðu stein­sofandi vörn Víkings í mikil­vægasta ein­vígi tíma­bilsins

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Víkingur er tveimur mörkum undir í einvíginu eftir fyrri leik liðanna.
Víkingur er tveimur mörkum undir í einvíginu eftir fyrri leik liðanna. vísir / ANTON

Víkingur tapaði 1-3 gegn Borac Banja Luka í fyrri leik Sambandsdeildarumspilsins. Mörkin úr leiknum má sjá hér fyrir neðan.

Víkingar voru steinsofandi í upphafi leiks og fengu á sig tvö mörk með skömmu millibili. Framherinn Luka Juricic skoraði fyrsta mark gestanna á 21. mínútu eftir stoðsendingu Sebastián Herrera. Juricic lagði síðan upp annað markið fyrir Milos Jojic örskömmu síðar.

Víkingur minnkaði muninn loksins á 75. mínútu leiksins þegar Aron Elís Þrándarson fiskaði vítaspyrnu sem Gylfi Þór Sigurðsson skoraði úr af öryggi.

Luka Juricic skoraði síðan þriðja markið fyrir Borac Banja Luka, þegar hann fékk boltann í sig eftir skot liðsfélagans Pavle Djajic.

Seinni leikur liðanna fer fram í Bosníu og Hersegóvínu á fimmtudaginn í næstu viku.

Klippa: Víkingur - Borac 1-3
Víkingur Reykjavík Sambandsdeild Evrópu

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið