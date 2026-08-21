Yfir 15 þúsund keppendur eru nú skráðir í Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka sem fram fer á morgun og samkvæmt tilkynningu styttist í að uppselt verði í heilt og hálft maraþon. Uppselt er í tíu kílómetra í keppnisflokki en enn hægt að kaupa almannen hlaupamiða í tíu kílómetra hlaup.
Fjórar vegalengdir eru í boði, heilt maraþon, hálft maraþon, 10 km og skemmtiskokk, og því ættu allir aldurshópar og öll getustig að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Skemmtiskokkið er ræst kl. 12 við Háskóla Íslands.
Samkvæmt upplýsingum frá skipuleggjendum eru aðeins um tvö til fjögur hundruð miðar eftir í hverjum flokki, nema í almennum tíu kílómetrum og skemmtisokk, en þó ekki nema þúsund miðar eftir.
Í tilkynningu frá skipuleggjendum í gær kom fram að mikilvægt væri að þátttakendur í Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka séu með rétta skráningu þegar kemur að rástíma og úrslitum. Þau sem eru með keppnismiða taka þátt í keppni í sinni vegalengd og aldursflokki og fá hlaupið skráð í afrekaskrá Frjálsíþróttasambands Íslands. Þá gerir keppnismiði þátttakendum kleift að nota lokatíma sinn til skráningar í önnur hlaup erlendis. Skráningu í keppnisflokk lýkur á miðnætti í dag, fimmtudaginn 20. ágúst.
Í tilkynningu kemur fram að þau sem vilja ekki taka þátt í keppni heldur ná eigin markmiðum eiga kost á að kaupa almennan miða. Þátttakendur með almennan miða geta þannig ekki unnið til verðlauna en fá að sjálfsögðu medalíu og góðar móttökur þegar í markið er komið. Skráningu í almenna flokka lýkur á hlaupadegi, 22. ágúst.
Þar kom einnig fram að áheitasöfnun gengi vel. Hún er nú komin yfir 210 milljónir en ætla má að samtals hafi safnast rúmir 2 milljarðar króna í góðgerðarmál frá því að áheitasöfnun hófst árið 2006. Enn er hægt að heita á hlaupara.