Heyrist í stelpunum þegar vatnið fer upp á miðja síðu

Hópreið yfir Húnavatn þykir eitt mesta ævintýrið í hestaferðum úr Vatnsdal. Fyrirtækið er orðinn einn stærsti vinnuveitandi sveitarinnar með á annan tug starfsmanna en viðskiptavinirnir eru mestmegnis konur.
Í kvöldfréttum Sýnar var farið í Húnavatnssýslur, að bænum Hvammi í Vatnsdal. Þaðan var verið að reka stóð sem taldi um 130 hross. Áfangastaðurinn var Þingeyrar. Þar fræddust viðskiptavinir fyrst um hið forna höfuðból Húnvetninga en svo var lagt á hestana og stigið á bak.
Þarna sáum við dæmi um þá atvinnusköpun sem fylgir íslenska hestinum. Á hlaðinu á Þingeyrum var 25 manna hópur erlendra ferðamanna að leggja af stað í hestaferð. Haukur Suska Garðarsson og starfsmenn hans höfðu búið gestina undir fimm daga leiðangur.
„Það eru ferðir hér um Hópið og yfir Kjöl og Arnarvatnsheiði,“ sagði Haukur. Tímabilið er frá byrjun júní til byrjun október. Vetrartíminn fer svo í að temja hross fyrir næsta sumar.
Frá Þingeyrum sáum við hópinn ríða í átt að Húnavatni.
„Húnavatnið er svolítið skemmtilegt að ríða yfir. Þetta er dálítill spotti yfir vatnið og fer svona vel upp á miðja síðu á hestunum. Þetta er svona ævintýri.
Maður heyrir svona aðeins í stelpunum. Þær eru svona pínu smeykar fyrst. Svo venst þetta strax. Þetta er mikið spennandi,“ sagði ferðaþjónustubóndinn.
Já, ferðamennirnir eru bara konur. En hvað er þetta með konur - og útlendar konur og íslenska hestinn?
„Þær eru alla vega ekki að koma út af okkur körlunum sko. Það er hesturinn, það er pottþétt. Þær eru bara í miklum meirihluta.
Það er nú sérstakt núna, það eru bara konur í þessum hópi. Oft eru nú svona tveir, þrír, fjórir karlar með, en þær eru í miklum meirihluta.“
Íslandshestar eru í eigu nokkurra hrossabænda.
„Við erum með ferðir um allt land í raun og veru við félagarnir; á Kálfhóli fyrir sunnan og við erum á Snæfellsnesi og svo í Þingeyjarsýslunni.“
Svona hestaferð kostar hátt í 300 þúsund krónur á mann, en þá er allt innifalið; matur, gisting og akstur til og frá Reykjavík. Haukur segir ferðamennina mikla Íslandsvini.
„Þetta eru svo tryggir og góðir ferðamenn. Þetta er fólk sem er að koma aftur og aftur og er að kaupa af okkur þessa miklu þjónustu.“
Hjá Hauki starfa allt að fjórtán manns við hrossaútgerðina í Vatnsdal.
„Heima í Hvammi eru kannski svona sex, sjö manns. Það þarf að sinna eldhúsi og gistiaðstöðunni. Og svo reiðmennirnir sem eru með gestina.
Svo er ég með annað eins gengi með mér á fjöllunum, á Kili og Arnarvatnsheiðinni.“
Í Vatnsdal segir hann nóg pláss fyrir hrossin og nóg gras fyrir þau að bíta.
„Vatnsdalurinn er, og svo sem Hvammur, er mjög vel staðsettur. Það er stutt hérna út í sandana hérna, Hópið og Húnavatnið.
Svo er bara tveggja, þriggja tíma reið, þá ertu bara kominn í frelsið. Hálendið bara eins og það blasir við okkur,“ sagði Haukur Suska Garðarsson, ferðaþjónustubóndi í Hvammi í Vatnsdal, en kvennareiðina yfir Húnavatn má sjá hér: