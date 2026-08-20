Aron Einar skoraði í fyrsta leik

Aron Einar Gunnarsson byrjaði með látum hjá nýju félagi sínu, Qatar SC, í dag þegar liðið gerði 2-2 jafntefli gegn Al-Wakrah í fyrstu umferð katörsku úrvalsdeildarinnar.
Aron Einar, sem gekk formlega til liðs við Qatar SC frá Þór í gær, var í byrjunarliðinu og kom sínum nýju liðsfélögum yfir strax á 18. mínútu.
Aron Einar fékk gult spjald snemma leiks en lék í 77 mínútur áður en hann var tekinn af velli.
Qatar SC komst í 2-0 forystu áður en Al-Wakrah svaraði með tveimur mörkum. Bruno Tabata minnkaði muninn á 79. mínútu og heimamenn tryggðu sér að lokum stig.