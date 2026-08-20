Kvenréttindafélag Íslands, Bjarkarhlíð, Kvennaathvarfið, Líf án ofbeldis, Stígamót og Vitund standa fyrir málþingi í kjölfar þáttaraðarinnar Biskupsmálið eftir Gabríelu Bryndísi Ernudóttur sálfræðing klukkan 17. Málþingið má sjá í beinni útsendingu á Vísi.
Í tilkynningu um málþingið segir að í þáttaröðinni hafi verið fjallað um vald og ábyrgð, hvernig valdamikill maður og embætti hans hafi notið verndar á meðan konur sem sögðu frá kynferðisofbeldi hafi ítrekað þurft að verja frásagnir sínar og trúverðugleika.
Jafnframt hafi verið sýnt hvernig afleiðingar kynferðisofbeldis, þöggunar og viðbragða stofnana geti varað áratugum saman og haft áhrif langt út fyrir líf þeirra sem urðu sjálfar fyrir ofbeldinu.
„Á málþinginu verður spurt: Hvar stöndum við í dag? Hvað hefur breyst í viðbrögðum samfélagsins við kynferðisofbeldi — og hvað þarf enn að bæta?“
Málþingið hefst klukkan 17 í samkomusalnum að Hallveigarstöðum. Dagskrá þess er eftirfarandi:
Málþingið má sjá í spilara, sem birtist hér að neðan þegar nær dregur.