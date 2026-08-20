Innlent

Bein út­sending: Mál­þing um Biskups­málið

Árni Sæberg skrifar
Gabríela Bryndís Ernudóttir, Guðrún Ebba Ólafsdóttir, Dr. Anna Ragna Fossberg, Aldís Schram, Jenný Kristín Valberg og Elín Hirst taka til máls á málþingi um mál Ólafs Skúlasonar biskups.
Gabríela Bryndís Ernudóttir, Guðrún Ebba Ólafsdóttir, Dr. Anna Ragna Fossberg, Aldís Schram, Jenný Kristín Valberg og Elín Hirst taka til máls á málþingi um mál Ólafs Skúlasonar biskups. Vísir

Kvenréttindafélag Íslands, Bjarkarhlíð, Kvennaathvarfið, Líf án ofbeldis, Stígamót og Vitund standa fyrir málþingi í kjölfar þáttaraðarinnar Biskupsmálið eftir Gabríelu Bryndísi Ernudóttur sálfræðing klukkan 17. Málþingið má sjá í beinni útsendingu á Vísi.

Í tilkynningu um málþingið segir að í þáttaröðinni hafi verið fjallað um vald og ábyrgð, hvernig valdamikill maður og embætti hans hafi notið verndar á meðan konur sem sögðu frá kynferðisofbeldi hafi ítrekað þurft að verja frásagnir sínar og trúverðugleika. 

Jafnframt hafi verið sýnt hvernig afleiðingar kynferðisofbeldis, þöggunar og viðbragða stofnana geti varað áratugum saman og haft áhrif langt út fyrir líf þeirra sem urðu sjálfar fyrir ofbeldinu.

„Á málþinginu verður spurt: Hvar stöndum við í dag? Hvað hefur breyst í viðbrögðum samfélagsins við kynferðisofbeldi — og hvað þarf enn að bæta?“

Málþingið hefst klukkan 17 í samkomusalnum að Hallveigarstöðum. Dagskrá þess er eftirfarandi:

  • Fundarsetning: Jenný Kristín Valberg, teymisstýra Bjarkarhlíðar
  • Framsaga: Gabríela Bryndís Ernudóttir, sálfræðingur og höfundur þáttaraðarinn um Biskupsmálið.
  • Upplestur: Guðrún Ebba Ólafsdóttir, kennari og baráttukona les úr bók sinni Ekki líta undan sem kom út 2011. Dr. Anna Ragna Fossberg, rithöfundur og næringarfræðingur, les úr bók sinni Hirðfíflið sem kom út árið 2025. Aldís Schram, lögfræðingur, leikkona og höfundur, fer með frumsamið ljóð.
  • Pallborðsumræður: Gabríela Bryndís Ernudóttir, Guðrún Ebba Ólafsdóttir, Dr. Anna Ragna Fossberg, Aldís Schram, Jenný Kristín Valberg. Fundar- og pallborðsstjóri er Elín Hirst, fjölmiðlakona og höfundur bókarinnar Ekki líta undan – saga Guðrúnar Ebbu Ólafsdóttur.

Málþingið má sjá í spilara, sem birtist hér að neðan þegar nær dregur.

Kynferðisofbeldi

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