Nei-arar kölluðu „Já til að sjá“ markaðsbrellu í það minnsta þrisvar sinnum á nokkrum mínútum þegar fulltrúar já- og nei-hliðarinnar mættust í Pallborði þar sem ungt fólk var í brennidepli. Já-ari sagði sérfræðinga tala í kross og það væri eflaust mörgu ungu fólki sem fyndist það vera bestu útkomuna úr atkvæðagreiðslunni í lok ágúst að fá að sjá með eigin augum hvað fælist í samningi.
Ungt fólk frá báðum hliðum mættist í Pallborðinu á Vísi í dag. Húsnæðismál, atvinnuleysi, efnahagsmál og fleira kom þar við sögu og var markmið Pallborðsins að ungt fólk væri einhverju nær um hvað það á að kjósa í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst næstkomandi eftir að hafa fylgst með henni.
Af Já-hliðinni voru það Jóhannes Óli Sveinsson, forseti Ungs jafnaðarfólks, og María Malmquist, varaformaður Uppreisnar. Af Nei-hliðinni voru það Steinar Ingi Kolbeins, fyrrverandi aðstoðarmaður ráðherra, og Magnea Gná Jóhannsdóttir, varaborgarfulltrúi.
Hér fyrir neðan má horfa á Pallborðið í heild sinni.
Skömmu eftir að pallborðið hófst hafði Steinar orð á því að málin yrðu ekki mikið stærri, það þyrfti að breyta stjórnarskránni ef gengið yrði í Evrópusambandið.
„Í grundvallaratriðum þá liggur algerlega fyrir hvað verður í pakkanum en „Já til að sjá“, þetta er auðvitað snilldarmarkaðsbrella,“ segir hann.
Þá tók hann sem dæmi auglýsingar sem hann sagði augljóslega hafa verið beint að ungu fólki undanfarin misseri þar sem verið væri að gera lítið úr því hversu stór ákvörðunin þann 29. ágúst.
„Þessi gjörningur er ekki sambærilegur því að skoða matseðil eða skoða íbúð,“ sagði hann og bætti svo seinna við: „Ég kalla þetta markaðsherferð ef ég ætla að vera góður en markaðsbrellu ef ég ætla að vera grimmur.“
Jóhannes Óli svaraði og tók heils hugar undir með Steinari hvað það varðaði að málið væri svo sannarlega stórt og þess vegna væri verið að fara í tvöfalda þjóðaratkvæðagreiðslu.
Hann tók hins vegar ekki undir með Steinari um að „Já til að sjá“ eða að „kíkja í pakkann“ væri vel heppnuð markaðsbrella.
„Þú getur kallað þetta markaðsbrellu, en ég held að mörgum líði svona,“ sagði hann og bætti við: „Málið er að við höfum rætt þetta fram og til baka og sérfræðingar tala oftar en ekki í kross.“
Sagði hann og vitnaði í þá upplýsingaóreiðu sem hefur ríkt í kosningabaráttu beggja hliða í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar þann 29. ágúst.
Meðal annars hefur Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra haft á orði að einhverjir forystumenn hafi látið stór orð falla, líklega í hita leiksins, með það fyrir augum að magna upp og ala á klofningi sem þeir telji að geti orðið sér og sínum málstað til framdráttar.
Í síðasta Pallborði var mjög svipað upp á teningnum og þar sökuðu fulltrúar hina hliðina um að hreint út sagt ljúga að landsmönnum og fara reglulega með rangt mál.
„Við [ungt fólk] viljum mörg einfaldlega fá á hreint hvað er að sjá,“ ítrekar Jóhannes og bætir seinna við að „þá sé miklu betra að sjá fyrir sér hvaða áhrif innganga myndi hafa“.
Stofnfundur samtaka fólks sem hyggst greiða atkvæði með framhaldi aðildarviðræðna við Evrópusambandið, SJÁ, verður haldinn í dag. Samtökin sameinist um að segja „já“ til að „sjá samning“.
Fimm íslenskar ungliðahreyfingar þvert á hið pólitíska litróf hafa tekið sig saman og hyggjast stofna félagið Ung gegn ESB, sem hefur það að einsettu markmiði að sjá til þess að Íslendingar segi „nei“ í ágúst. Stofnfundur er haldinn á morgun, 17. júní, þar sem Birgir Ármansson og Sólveiga Anna Jónsdóttir verða meðal ræðumanna.
Þjóðaratkvæðagreiðsla um áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið fer fram þann 29. ágúst. Fylgst verður með nýjustu tíðindum í aðdraganda atkvæðagreiðslu í Evrópuvaktinni hér að neðan.