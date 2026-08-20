Alma D. Möller hefur ráðið Kjartan Hrein Njálsson sem aðstoðarmann sinn. Hann hefur störf 27. ágúst. Síðustu sjö ár hefur Kjartan Hreinn starfað hjá embætti landlæknis sem aðstoðarmaður landlæknis, þar með talið með Ölmu á meðan hún var landlæknir.
Kjartan tekur við starfi aðstoðarmanns af Jóni Magnúsi Kristjánssyni og mun starfa við hlið Guðríðar Láru Þrastardóttur sem einnig er aðstoðarmaður ráðherra. Jón Magnús tilkynnti í vor að hann ætlaði að snúa aftur til starfa við bráðaþjónustu á Landspítalanum.
Kjartan Hreinn starfaði áður sem ritstjóri Fréttablaðsins. Kjartan Hreinn er með BA -gráðu í bókmenntafræði og býr í Hafnarfirði ásamt unnustu sinni og tveimur börnum.
„Ég þekki vel til Kjartans sem starfaði náið með mér þegar ég gegndi embætti landlæknis. Í starfi sínu hjá embættinu til sjö ára hefur hann öðlast mikilvæga þekkingu á heilbrigðismálum, ekki síst gæðum og eftirliti, auk þekkingar á stjórnsýslu þessara mála. Hann verður góður liðsauki í ráðuneytinu og ég hlakka til samstarfsins við hann“ segir Alma D. Möller.