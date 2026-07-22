Enn eitt barnið vill losna við Pitt-nafnið Magnús Jochum Pálsson skrifar 22. júlí 2026 11:29 Mæðgurnar Vivienne og Angelina Jolie en sú fyrrnefnda hefur sóst eftir því að losna við eftirnafn föður síns. Getty Vivienne Jolie-Pitt, yngsta dóttir leikaranna Angelinu Jolie og Brads Pitt, hefur sóst opinberlega eftir því hjá dómstólum að losa sig við eftirnafnið Pitt. Hún er fjórða barn hjónanna fyrrverandi sem hefur losað sig við eftirnafn föðurins eða sóst eftir því. Dægurmálamiðillinn People greinir frá því að Vivienne Jolie-Pitt hafi sent beiðni til dómstóls í Los Angeles-sýslu þess efnis að nafni hennar verði breytt úr Vivienne Marcheline Jolie-Pitt í Vivienne Marcheline Jolie. Ástæðan fyrir nafnabreytingunni er sögð „persónuleg“ samkvæmt skjölum málsins og verður mál hennar tekið fyrir 2. nóvember næstkomandi. Beiðnin er nýjasta merki þess að Vivienne hafi fjarlægst föður sinn en í maí 2024 þá birtist nafn hennar í leikskrá Broadway-leikritstins The Outsiders sem Vivienne Jolie. Fimm af sex börnum Pitt og Angelinu á frumsýningu fyrir fimm árum. Knox, sem er lengst til hægri, er sá eini á myndinni sem hefur haldið eftirnafni sínu óbreyttu.Getty Vivienne er ekki fyrsta barnið Pitt og Jolie sem fer þessa leið. Þriðja yngsta barn þeirra, Shiloh, losaði sig við Pitt-nafnið í ágúst 2024 og heitir í dag Shiloh Jolie. Fyrr í þessum mánuði ákváðu tvö elstu börnin, Zahara og Maddox, að sækja um sambærilega nafnabreytingu og verða mál þeirra tekin fyrir í september. Angelina Jolie sótti um skilnað frá Brad Pitt þann 19. september 2016 eftir tveggja ára hjónaband og tólf ára samband þeirra hjóna. Nokkrum dögum eftir það voru gerðar opinberar ásakanir í garð Pitt um að hann hefði öskrað ítrekað á börn þeirra í einkaþotu og beitt þau líkamlegu ofbeldi. Sú framkoma hefði verið kornið sem fyllti mælinn. Við tóku erfiðar skilnaðaradeilur sem kláruðust ekki fyrr en 2024 en þau deila enn um víngerðina Château Miraval í Frakklandi. Skilnaður Angelinu Jolie og Brad Pitt Hollywood Bíó og sjónvarp Bandaríkin Tengdar fréttir Brad Pitt fær sameiginlegt forræði yfir börnunum Úrskurðað hefur verið í forræðisdeilu Brad Pitt og Angelinu Jolie. 26. maí 2021 20:14 Mest lesið „Svo setti hann á sig sítrusilminn og þá máttu jólin koma“ Lífið Elín Hall opnar sig um brjóstaminnkunina Lífið Enn eitt barnið vill losna við Pitt-nafnið Lífið Barnastjarnan Kaylee Hottle látin Lífið Olivia Rodrigo hljóp í rigningunni og keypti sér plötur Lífið Robbie Williams útskýrir dularfulla hvíta efnið Lífið Stefnir með sjö fjölskyldum aftur á Unglingalandsmótið Lífið samstarf Feimnin við að rukka: Ekki treysta á „ég borga þetta og þú næsta“ Áskorun „Ég ætla snemma að sofa, því ég er dauðþreyttur“ Lífið „Ríða, drepa, giftast: Steindi, Gillz og Auddi Blö?“ Lífið Fleiri fréttir Olivia Rodrigo hljóp í rigningunni og keypti sér plötur Elín Hall opnar sig um brjóstaminnkunina Enn eitt barnið vill losna við Pitt-nafnið „Svo setti hann á sig sítrusilminn og þá máttu jólin koma“ Barnastjarnan Kaylee Hottle látin „Ég ætla snemma að sofa, því ég er dauðþreyttur“ Robbie Williams útskýrir dularfulla hvíta efnið „Ríða, drepa, giftast: Steindi, Gillz og Auddi Blö?“ Spunameistarinn Alastair Campbell mærir íslenska sumarsuddann Stríðið um baðstrendur Ítalíu Stóra Tartaría: Heimsveldið sem hvarf og leðjuflóðið mikla Stjörnurnar skinu skært í stúkunni Stjörnulífið: Dorrit smókaði með Phoebe Gróðurinn brosti allan hringinn á Götubitahátíð „Lítil stúlka með bollukinnar“ komin í heiminn Þöglu börnin gleymast í kerfinu Vansæll á sumum af stærstu augnablikum lífs síns Krakkatía vikunnar: Lilo, Akkilles og risaskordýr Þegar gögnin láku og Ashley Madison var á allra vörum GDRN og Jón Jónsson: Beyoncé-stælar, bítbox og falsetta í Bæjarbíói Fréttatía vikunnar: FIFA, ást Jóns og bjargvættur Höllu Olivia Rodrigo á Íslandi Íslendingar sópa að sér verðlaunum í dansi Desiigner handtekinn eftir að hafa elt konu vopnaður hamri Fyrsta verk Ella Egils selt á fimm þúsund krónur en verk dóttur hans á tífalt meira Franskt draumabrúðkaup eins og beint úr ævintýri Stytta af Charlie Kirk á Times Square Stjörnum prýtt fimmtugsafmæli Ragnars Jónassonar Hvað veistu um… Disney-myndirnar frá tíunda áratugnum? Bríet sviptir hulunni af kærastanum Sjá meira