Lífið

Enn eitt barnið vill losna við Pitt-nafnið

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Mæðgurnar Vivienne og Angelina Jolie en sú fyrrnefnda hefur sóst eftir því að losna við eftirnafn föður síns.
Mæðgurnar Vivienne og Angelina Jolie en sú fyrrnefnda hefur sóst eftir því að losna við eftirnafn föður síns. Getty

Vivienne Jolie-Pitt, yngsta dóttir leikaranna Angelinu Jolie og Brads Pitt, hefur sóst opinberlega eftir því hjá dómstólum að losa sig við eftirnafnið Pitt. Hún er fjórða barn hjónanna fyrrverandi sem hefur losað sig við eftirnafn föðurins eða sóst eftir því.

Dægurmálamiðillinn People greinir frá því að Vivienne Jolie-Pitt hafi sent beiðni til dómstóls í Los Angeles-sýslu þess efnis að nafni hennar verði breytt úr Vivienne Marcheline Jolie-Pitt í Vivienne Marcheline Jolie. 

Ástæðan fyrir nafnabreytingunni er sögð „persónuleg“ samkvæmt skjölum málsins og verður mál hennar tekið fyrir 2. nóvember næstkomandi. Beiðnin er nýjasta merki þess að Vivienne hafi fjarlægst föður sinn en í maí 2024 þá birtist nafn hennar í leikskrá Broadway-leikritstins The Outsiders  sem Vivienne Jolie.

Fimm af sex börnum Pitt og Angelinu á frumsýningu fyrir fimm árum. Knox, sem er lengst til hægri, er sá eini á myndinni sem hefur haldið eftirnafni sínu óbreyttu.Getty

Vivienne er ekki fyrsta barnið Pitt og Jolie sem fer þessa leið. Þriðja yngsta barn þeirra, Shiloh, losaði sig við Pitt-nafnið í ágúst 2024 og heitir í dag Shiloh Jolie. 

Fyrr í þessum mánuði ákváðu tvö elstu börnin, Zahara og Maddox, að sækja um sambærilega nafnabreytingu og verða mál þeirra tekin fyrir í september.

Angelina Jolie sótti um skilnað frá Brad Pitt þann 19. september 2016 eftir tveggja ára hjónaband og tólf ára samband þeirra hjóna. Nokkrum dögum eftir það voru gerðar opinberar ásakanir í garð Pitt um að hann hefði öskrað ítrekað á börn þeirra í einkaþotu og beitt þau líkamlegu ofbeldi. Sú framkoma hefði verið kornið sem fyllti mælinn.

Við tóku erfiðar skilnaðaradeilur sem kláruðust ekki fyrr en 2024 en þau deila enn um víngerðina Château Miraval í Frakklandi.

Skilnaður Angelinu Jolie og Brad Pitt Hollywood Bíó og sjónvarp Bandaríkin

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