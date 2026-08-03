„Hefði ekki getað gengið betur“ Áróra L Davíðsdóttir skrifar 3. ágúst 2026 13:51 Jonfromiceland Tónlistarmaðurinn Ágúst Brynjarsson leiddi brekkusönginn á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum í gær, á lokadegi hátíðarinnar. Hann segir frumraunina í að stýra söngnum hafa gengið eins og í sögu og vel hafi tekist að blanda saman gömlu hefðunum við ný lög. Vísir sló á þráðinn hjá Ágústi er hann var um borð í Herjólfi á leiðinni heim frá Eyjum. „Maður er bara enn þá að ná sér niður,“ segir hann. Hann tók við starfi brekkusöngsstjóra af Magnúsi Kjartani sem hefur stýrt söngnum undanfarin ár. „Ég held að þetta hefði ekki getað gengið betur í orðsins fyllstu merkingu. Það gekk allt upp hjá mér persónulega sem ég var búinn að æfa og undirbúa og svo er búið að vera svakalega gaman. Ég fékk skilaboð frá Eyjamanni sem er að klára sína fimmtugustu þjóðhátíð og hann sagði að þetta væri besti brekkusöngur sem hann man eftir. Þannig að ég er svolítið svífandi á bleiku skýi þessa dagana,“ segir Ágúst. Að brekkusöng loknum voru hin hefðbundnu blys tendruð í hlíðum dalsins, eitt fyrir hverja Þjóðhátíð sem haldin hefur verið í Vestmannaeyjum.Sigurður Pétur Jóhannsson Hann hafi tvisvar áður farið á Þjóðhátíð sem gestur og nú þrisvar sem tónlistarmaður og alltaf sé jafn gaman. „Ég er bæði búinn að upplifa að fara sem þjóðhátíðargestur og hef fengið smá reynslu sem artist líka, þannig þetta er svona blanda af báðu.“ Hann hafi fengið óvænt símtal í febrúar þar sem hann var beðinn um að stýra söngnum og auðvitað kom ekkert annað til greina en að taka því tilboði enda sé þetta risastórt tækifæri. „Þetta er bara það stærsta ef maður pælir í þessu, það verður ekki mikið stærra en þetta.“ Ýmsar nýjungar í bland við gömlu hefðirnar Ágúst stýrði brekkusöngnum í fyrsta skipti og segist hafa reynt að blanda saman föstum liðum brekkusöngsins og nýjum lögum sem hafi lukkast afskaplega vel. „Maður tók svona bland í poka til að reyna að reyna að vera með eitthvað fyrir alla landann. „Þetta var mjög gaman að maður náði að setja sitt mark á þetta. Ég reyndi að finna eitthvað sem var nýtt og ferskt sem hefur ekki verið gert áður í bland við bara þessar stórkostlegu hefðir sem eru alltaf í Brekkusöngnum. Ég náði að troða inn lögum fyrir yngri kynslóðina, svona framtíðarþjóðhátíðargesti, og tók Sumartímann með 12:00. Það var mjög gaman og sló alveg rækilega í gegn í brekkusöngnum.“ Veður hefur leikið við Þjóðhátíðargesti og hann segir hátíðina ekki hafa gengið mikið betur. Stuðlabandið tók síðan við á Stóra sviðinu og dansleikurinn hélt áfram fram undir morgun þegar Þjóðhátíð 2026 lauk formlega.Sigurður Pétur Jóhannsson „Þetta var bara frábært. Frábært veður, vindurinn hreyfðist ekki og smekkfullur dalur og ég segi, það heyrði ég líka sagt orðað um þetta betur að þetta bara hefði bókstaflega ekkert gengið betur, bara á öllum vígstöðvum sko.“ En varstu ekkert stressaður? „Ég er búinn að fá þessa spurningu mjög oft en ég var eiginlega ekkert stressaður. Auðvitað fékk ég svona fiðringinn í magann af spennu þegar ég var kominn bak við sviðið og leit út í dal. Þá var ég bara: Ókei, heyrðu, þetta er að fara að gerast. En ég var bara í mínum eigin haus búinn að undirbúa mig það vel að ég vissi nákvæmlega hvað ég væri að fara að gera frá upphafi til enda og manni líður bara vel í skrokknum og hausnum þegar maður er búinn að ná utan um verkefnið. Stressið poppar upp þegar þú heldur að þú sért ekki með þetta,“ Eins og áður sagði hefur Ágúst troðið upp tvisvar áður á Þjóðhátíð með ballhljómsveitunum Stuðlabandinu og Færibandinu. Nú hafi hann sagt skilið við þann bransa og einbeiti sér alfarið að eigin tónlist. „Ég hef verið í balldransanum síðustu ár en núna er ég búinn að segja skilið við það til þess að fókusa á einmitt minn eigin tónlistarferil og svo þetta verkefni.“ Þjóðhátíð í Eyjum Verslunarmannahelgin Tónlist Mest lesið Vill skapa staðinn sem sonur hennar þurfti en fann aldrei Lífið Klukkutíma bröns getur kostað marga daga í rúminu Lífið IceGuys boða sína síðustu tónleika: Sonur Arons Can gerði allt vitlaust Tónlist Innipúki er ekki það sama og fýlupúki Lífið Krakkatía vikunnar: Hungurleikar, biskup og geirfuglinn Lífið „Við getum ekki kvartað undan veðrinu“ Lífið Big Pussy er látinn Lífið „Hélt ég myndi aldrei upplifa ást sem þessa“ Lífið Patrik hættur að gigga: „Mér líður eins og apa í búri“ Tónlist Fréttatía vikunnar: Vasaþjófar, KFC og morðhótanir Lífið Fleiri fréttir Vill skapa staðinn sem sonur hennar þurfti en fann aldrei Innipúki er ekki það sama og fýlupúki „Við getum ekki kvartað undan veðrinu“ Klukkutíma bröns getur kostað marga daga í rúminu Krakkatía vikunnar: Hungurleikar, biskup og geirfuglinn Big Pussy er látinn Fréttatía vikunnar: Vasaþjófar, KFC og morðhótanir Fiðrildi og flugeldar í maganum í Herjólfsdal Selur aflátsbréf fyrir forsjálustu syndgara helgarinnar Loðinn laumufarþegi sníkti far frá Úlfarsfelli Þjóðhátíð sett í blíðviðri í Eyjum Hættur í Jesus Christ Superstar eftir útgáfu lags til stuðnings Ísrael Ískaldur töffari, skapstór snillingur og afkastamikill vinnuþjarkur Árið sem skytturnar fjórar kvöddu Sam Smith trúlofað Halla Hrund og uglurnar þrjár Útför Megasar Gerði sátt við aðstoðarkonuna sem sakaði hann um nauðgun „Þegar við sáum kastalann var ekki aftur snúið“ Gladiator kveikti neistann við brennuna og úr varð ódauðlegt þjóðhátíðarlag Kíkti í kaffi til kanslarans Hvað veistu um… skák? „Ég hef aldrei brotið kynferðislega á neinum á ævi minni“ Madison Beer trúlofast NFL-kappa Sonurinn fékk nafnið Isaiah Ellason Fox Glen Hansard látinn eftir mótorhjólaslys Kavinsky fannst látinn á heimili sínu Fjórar konur ásaka Leto um refsiverða háttsemi í nýrri heimildarmynd Vann með fimm poppstjörnum á einni viku Sjóðheitur Patrekur Jaime með stórstjörnuteiti Sjá meira