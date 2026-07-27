Innlent

Stór skjálfti á suð­vestur­horninu

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
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Vísir

Nokkuð stór jarðskjálfti fannst á höfuðborgarsvæðinu 25 mínútur í eitt í kvöld. 

Lesendur Vísis segjast hafa fundið skjálftann norður af höfuðborgarsvæðinu á Akranesi og Borgarnesi en einnig á Suðurlandi.

Skjálftinn var 4,1 að stærð en upptök hans voru við Nesjavelli, að sögn náttúruvársérfræðings hjá Veðurstofu Íslands.

Fréttin er í vinnslu.

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